Prefeitura de Belém realiza ação itinerante da Semob em comemoração ao aniversário da cidade

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), vai promover uma ação itinerante para a prestação de serviços à população. A ação vai ocorrer no Solar da Beira, de 8h às 13h, nesta terça-feira, dia 11, e na quarta-feira, dia 12, em comemoração ao aniversário de Belém, que transcorre no dia 12 de janeiro.

De acordo com a superintendente Ana Valéria Borges, essa mesma ação voltará a ocorrer no sábado, dia 15, no IT Center, no horário de 9h às 13h. O objetivo é aproximar mais a população dos serviços prestados pela Semob. A ideia é, posteriormente, estender esses serviços itinerantes aos grandes conjuntos habitacionais.

Semob Itinerante – Na ação, serão oferecidos aos usuários de transporte coletivo os serviços Passe Fácil de emissão de cartão de Meia-passagem (1ª e 2ª vias), Sênior (1ª e 2ª vias) e Especial, além da Credencial de vaga para estacionamento.

“É mais uma oportunidade que a Semob leva à população, a fim de facilitar o acesso aos serviços do órgão, principalmente, numa data importante para a cidade, em comemoração a seu aniversário”, disse a coordenadora de Atendimento ao Usuário (COAU), Patrícia Ellen da Conceição, que coordena os serviços do Passe Fácil, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes de Ônibus de Belém (Setransbel).

Em relação aos serviços de Processamento de Recursos de Infrações (CPRC), a coordenadora Isaura Pereira Campos informou que, durante a ação, serão recebidos recursos de defesa de autuação/penalidade de trânsito, de indicação de real condutor, desistência de recursos e antecipação de penalidade, além de impressão de boletos de pagamentos de multa.

Denúncias e sugestões – Ouvidoria estará na ação recebendo denúncias e sugestões dos usuários do transporte público para dar o encaminhamento adequado e providências necessárias, conforme informou a Ouvidora Marta Railda Gama de Souza.

“A Semob está se dispondo a ir ao usuário para sanear problemas de mobilidade, na tentativa de diminuir distâncias e dificuldades dos usuários. Entendo que a ouvidoria itinerante aproxima a Semob da população, tendo em vista que oportuniza o atendimento presencial”, explicou a ouvidora.

Integra Belém – Ainda no mês de janeiro, no dia 22, a Semob vai implantar a terceira fase do programa de governo Integra Belém, com, pelo menos, mais sete novos serviços ofertados à população. Com as duas fases implantadas nos dias 13 e 27 de novembro, o programa já oferece 25 novos serviços à população.

O Integra Belém busca promover mais qualidade ao transporte público coletivo por ônibus, principalmente por meio da criação de novas linhas, da maior oferta de integração entre as viagens e de alteração de itinerários, para dar velocidade no trajeto e melhorar a mobilidade. O programa garante a integração ao BRT, por meio dos terminais Maracacuera, Mangueirão, que agora opera em sua total capacidade, e São Brás.

Saúde mental, trânsito e relações humanas – Dentro do Janeiro Branco, mês de Conscientização da Saúde Mental, a Semob realizará rodas de conversas na sede da Autarquia, nos dias 14, 21 e 28 de janeiro, sempre às 10h, com palestras relacionadas, respectivamente, à depressão, ansiedade e estresse, sendo um tema a cada sexta-feira. A palestra será proferida pelo psicólogo da Semob, Márcio Rodrigues. A discussão se estenderá aos terminais Mangueirão, Tapanã e Maracuera, respectivamente, nos dias 19, 26 e 27 de janeiro, sempre de 16h30 às 18h. O tema será Saúde Mental, Trânsito e Relações Humanas.

Fonte Agencia Belem