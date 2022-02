Prefeitura de Belém realiza formatura de 61 alunas de qualificação profissional em Icoaraci

O “Donas de Si”, programa de qualificação profissional da Prefeitura de Belém, realiza a formatura de novas 60 alunas e de um aluno na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, no ginásio da Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, no bairro do Paracuri, em Icoaraci, a partir das 16 horas, com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues.

Realizado por meio do Banco do Povo de Belém, o Donas de Si é voltado, prioritariamente, a mulheres em vulnerabilidade social, incluindo as beneficiárias do programa de renda cidadã Bora Belém, com o objetivo de apoiar a autonomia financeira.

Dentre as alunas, 36 fizeram o curso de panificação artesanal, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que cedeu a instrutora.

As alunas aprenderam a fazer vários tipos de pães e biscoitos, além de pizza, empada, brownie e broa de milho, entre outros. As aulas aconteceram na cozinha do Liceu, ao longo de duas semanas (40 aulas-hora).

Outras 25 alunas fizeram o curso de processamento de frutas e de produção de doces, na qual aprenderam a fazer cocadas, licores, compotas, doces e geleias de vários sabores.

As aulas aconteceram na unidade móvel do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que ficou estacionada próximo à Paróquia São João Batista e Nossa Sra das Graças, em Icoaraci. Foram duas semanas de aulas (40 horas-aula) ministradas pela instrutora do Senar.

Inicialmente, 80 vagas foram anunciadas para esses dois cursos. No entanto, os cuidados sanitários estabelecidos em razão da pandemia levaram à redução das turmas que assistiram aula na carreta.

Além de beneficiárias do Bora Belém, a edição de Icoaraci contemplou também as mães de alunos de Liceu e mulheres vítimas de violência que foram indicadas pela 3ª Vara Criminal do distrito de Icoaraci.

Outra curiosidade dos cursos realizados em Icoaraci, é que um rapaz de 18 anos realizou o curso de panificação.

A coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, explica que os cursos ofertados possibilitam que as alunas possam produzir para vender no dia seguinte e, assim, obter renda.

“A gente inicia uma relação de incentivo ao empreendedorismo com as alunas. Após os cursos, oferecemos palestras para ajudar a planejar e a administrar o negócio próprio, e, ainda, iremos oferecer o crédito solidário para que elas possam consolidar o plano de um novo futuro de independência”.

O Donas de Si já formou turmas também nos bairros do Bengui, Tapanã e no Jurunas e, agora, se prepara para iniciar novas turmas com 80 vagas em Outeiro, a partir do próximo dia 7 de março, com os cursos de panificação artesanal e de bolos e doces para festas.

