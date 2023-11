Prefeitura de Belém realiza mutirão de cadastramento do programa Terra da Gente no bairro da Pedreira

A Escola Municipal Josino Viana, localizada na travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, ficou lotada na manhã deste sábado, 25. Moradores do bairro foram em busca da regularização fundiária de seus imóveis, em mais um mutirão de cadastramento do programa Terra da Gente, da Prefeitura de Belém.

Cerca de 500 pessoas participaram da ação, que tem como objetivo garantir o título de posse de imóveis para famílias de baixa renda junto à Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), órgão responsável por gerir o programa municipal de regularização fundiária Terra da Gente.

Sonho

O casal de aposentados Loreta, 67, e Nilton Pantoja, 68, é morador do bairro da Pedreira há mais de 40 anos. Eles foram uma de tantas famílias que realizaram o cadastramento e agora estão mais próximos do tão sonhado título de posse da casa onde vivem.

Segundo eles, a família só possuía o recibo de compra e venda da residência e nunca tiveram documento final de propriedade por ter um alto custo para a emissão. “Ao saber que no programa da prefeitura poderíamos ter o documento gratuito, corremos para cá para nos cadastrar. Espero que receba o mais rápido possível o título para ter a nossa paz de espírito”, diz a aposentada Loreta.

Próximo passo

De acordo com o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa, o próximo passo será a visita das equipes do órgão aos lares cadastrados, para fazerem a medida dos terrenos e, assim, encaminhar toda a documentação para os cartórios, que devem emitir as certidões de título de propriedade.

“Essa é uma verdadeira revolução urbana que serve de referência para a Amazônia e para o Brasil. Até o final deste ano, queremos chegar ao número de mais de 15 mil títulos de propriedade emitidos pelo programa Terra da Gente, programa esse de sucesso e de referência”, ressaltou Lélio Costa.

Vida digna

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do mutirão de cadastramento do programa Terra da Gente, neste sábado, 25, na Pedreira ao lado dos servidores da Codem.

“A prefeitura está garantindo para essas pessoas vida digna em paz e cidadania plena, com o direito de morar, possuindo o título de propriedade, com o carimbo e assinatura dos cartorários, para ninguém, portanto, tocar em seu teto”, declarou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Essa foi a 10ª ação do Mutirão da Regularização Fundiária realizada pela Prefeitura de Belé, por meio do Terra da Gente, que já beneficiou moradores dos bairros do Jurunas, Cremação, Pedreira, Fátima, Condor, Carmelândia e conjunto Eduardo Angelim.

Política fundiária

Até o final de 2024, a prefeitura pretende entregar 20 mil títulos em diversos bairros de Belém, o que representa um investimento de mais de R$ 6 milhões da gestão nas políticas fundiárias municipais.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém