Prefeitura de Belém realiza programação alusiva ao Dia do Patrimônio Histórico Nacional

O Dia Nacional do Patrimônio Histórico é celebrado no dia 17 de agosto, a data é em homenagem ao historiador e jornalistas, Rodrigo Melo de Andrade, autor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1937. O Instituto é responsável pela proteção e preservação dos bens culturais nacionais, edifícios, centros urbanos e sítios arqueológicos.

Na próxima quarta-feira (17) a Prefeitura de Belém, através da Fundação Cultural do Muncípio (Fumbel), está com uma programação especial para debater a transformação e a evolução do patrimônio histórico da cidade, que chama a atenção no cenário nacional por conta dos prédios seculares. O evento acontece no Memorial dos Povos, localizado na Avenida Governador José Malcher,257.

O evento está programado para acontecer ás 18h30, com a palestra do arquiteto Jorge Pina, fundamental no tema “Centro Histórico de Belém – transformação e evolução”. Em seguida será feita uma projeção na empena do Palacete Bolonha, intitulada “Fotografia e Patrimônio em Belém do Pará, que contará com a presença do presidente da Fumbel, Michel Pinho.

Foto: Reprodução fumbel.belem