Prefeitura de Belém realiza recuperação de vias e drenagem por toda cidade

Diariamente, a prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), realiza a operação “Recuperação de vias”, que tem a finalidade de fazer a manutenção, pavimentação e recuperação em vias públicas de todos os bairros da capital paraense.

O serviço é executado pelo Departamento de Obras Viárias (Deov), como explica o Diretor Germano Augusto de Oliveira Souza. “A programação diária define o roteiro a ser seguido, às vezes conforme a demanda, surgem outros locais emergência, que inserimos na programação. Nós possuímos oito equipes de tapa-buraco, sendo cinco em Belém, uma em Mosqueiro, uma Icoaraci e uma em Outeiro”.

A ação chegou na av. Senador Lemos, no Bairro Sacramenta. Para a gerente de uma oficina de automóveis localizada na via, Alessandra Almeida, a iniciativa melhora a acessibilidade. “Eu estou achando essa iniciativa maravilhosa, porque além de estar melhorando a via deixando mais acessível para os nossos clientes, também valoriza o nosso estabelecimento’’, afirmou.

A rua Gonçalves Ferreira, no bairro Telégrafo também foi contemplada pela recuperação de pavimentação da Sesan. E o aposentado, Emanuel Ferreira, morador há 50 anos do local, aprovou a iniciativa. “Essa ação é boa para todos nós que moramos aqui, porque antes tinha muitos buracos que dificultavam a passagem dos moradores e de veículos. Mas agora, creio que com essa recuperação vai melhorar bastante e assim vamos poder caminhar pela via sem correr nenhum risco”, declarou.

Serviços de manutenção das vias ajudam a melhorar a vida da população

José Mário da Costa, fiscal de obras da Sesan, garante que o trabalho de recuperação das vias beneficia a população em vários aspectos. “O nosso trabalho busca beneficiar pedestres, condutores e a população em geral, pois com os serviços de manutenção desses trechos, a viabilização do fluxo tanto de pessoas como de veículos fica ainda melhor”, explicou.

A operação atua de acordo com um planejamento elaborado a partir do trabalho de campo realizado pelos técnicos do órgão, que realizam a fiscalização diária das ruas em todos os bairros de Belém, além de receber demandas dos próprios moradores que procuram a secretaria.

Nesta segunda-feira, 12, os serviços foram realizados nas avenidas Senador Lemos e Doutor Freitas, ambas no bairro da Sacramenta. Depois houve continuação na rua dos Tembés, bairro Condor; na tv. Dom Romualdo de Seixas, no Umarizal; na rua dos Mundurucus, em São Brás. Em seguida foi a vez da tv. Mauriti, Marques e avenidas Visconde de Inhaúma e Pirajá receberem os serviços.

Drenagem

Além do serviço de recuperação e pavimentação das vias, a Prefeitura de Belém e a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), também desenvolvem serviços de drenagem nas vias de Belém, garantindo um ambiente de qualidade para os moradores.

No bairro Terra Firme, especificamente na rua Samaumeira, as obras de drenagem estão a todo vapor. E quem mora no local, há 30 anos, como Maria das Dores não vê a hora de ver o serviço concluído. “Está sendo maravilhoso ver que a nossa rua está sendo melhorada, e eu não vejo a hora dessa obra ser concluída, porque antes não podia nem entrar carro, ambulância aqui e agora já entra. Então isso tem melhorado muito a nossa vida e a gente agradece muito essa conquista”, declarou.

João Batista, morador há 30 anos na rua Samaumeira, tem uma venda de açaí e diz que a obra vem facilitar e proporcionar acessibilidade para os moradores. “Eu acho que esse serviço da prefeitura vai nos beneficiar em várias circunstâncias: primeiro a saúde, que não terá esgoto a céu aberto, terá segurança para transitar em uma rua bem pavimentada e a polícia vai entrar com mais recursos. Vamos ter acesso à ambulância que antes não entrava. Certos moradores têm dificuldade para se locomover, isso vai proporcionar qualidade para as crianças”, comentou.

Serviço

Lembrando que a operação “Recuperação de vias”, ocorre diariamente em todos os bairros de Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Para fazer a solicitação desses serviços, a Sesan disponibiliza o 0800-095-3560 e o telefone do Departamento de Obras Viárias (Deov), que executa esses trabalhos: 3261-9123.

Texto: Lana Oliveira

Fonte: Agência Belém