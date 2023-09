Prefeitura de Belém realiza Semana Nacional de Trânsito com abertura nesta segunda-feira, 18

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), realiza, entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito (SNT) 2023. O tema da campanha deste ano é “No trânsito, escolha a vida” e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de respeito e segurança no trânsito.

A programação da semana inclui eventos e ações educativas voltadas aos pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Haverá também atendimento ao público, numa ação cidadã, que ocorrerá no dia 22 de setembro no Shopping It Center, com a prestação de serviços na área da mobilidade, saúde, direito no trânsito, emissão de documentos e inclusão social (confira a programação completa ao final dessa matéria).

Abertura

A abertura da STN 2023 será nesta segunda-feira, dia 18, a partir das 8 horas, no auditório da Federação do Comércio (Fecomércio), com a discussão em torno da mobilidade sustentável.

A programação acontecerá das 8 às 17 horas e contará com a participação de representantes de órgãos que constituem o Sistema Nacional de Trânsito: municipais, da região metropolitana, estadual e federal.

Dia do Trânsito

O encerramento, no dia 25, será alusivo ao Dia do Trânsito em homenagem à criação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulamentado em 23 de setembro de 1997 e também, até este ano, ao Dia do Agente de Trânsito.

O Dia do Trânsito representa uma importante data, utilizada para a conscientização pública, no sentido de promover maior humanização nas estradas e ruas nas quais se deslocam automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, ciclistas e pedestres.

SNT 2023

A segurança no trânsito é de extrema importância por diversas razões. Em primeiro lugar, ela é fundamental para a preservação da vida. Sinistros de trânsito podem resultar em lesões graves ou até mesmo na morte de condutores, passageiros, pedestres e ciclistas.

A Semana Nacional do Trânsito está em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nesse período, ações realizadas durante o ano inteiro são mais concentradas e intensificadas pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Todos se empenham em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente.

Reflexões sobre o meio ambiente e a qualidade de vida

O objetivo da Semana é promover a reflexão sobre a forma de deslocamento nas cidades e as consequências que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.

Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, a mensagem para as campanhas educativas direciona as atividades para a mobilização da sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente. O cuidado com os mais vulneráveis, a acessibilidade e a sustentabilidade são as ideias centrais associadas à Semana Nacional de Trânsito.

Campanhas educativas

As campanhas educativas da Semob buscam alertar sobre atitudes imprudentes no trânsito. Orientar os pedestres para que tenham mais atenção e segurança na travessia; os ciclistas para o uso de faixas exclusivas, e os condutores sobre os principais fatores de risco no trânsito e o respeito às leis.

Neste ano, os agentes de educação da Semob irão aos bares, também alvos de campanha, a fim de sensibilizar os motoristas para o perigo do uso do álcool ao dirigir um veículo: incentivando a carona amiga, o amigo da vez, chamar táxi ou motoristas de aplicativos caso escolha a bebida.

Confira a programação da SNT 2023

Dia 18 (segunda-feira) – Abertura Oficial da Semana Nacional

Local: Auditório da Fecomércio.

Horário: 8h às 17h

Dia 19/09/2023 (terça-feira) – Blitz educativa aos pedestres

Local: Semáforo da Av. Senador Lemos x Trav. Dom Pedro I

Hora: 9h às 11h

Dia 20/09/2023 (quarta-feira) – Blitz Educativa aos ciclistas

Local: Ciclofaixa da Av. João Paulo II (próximo ao Batalhão Ambiental)

Hora: 7h às 10h

Dia 21/09/2023 (quinta-feira) – Blitz Educativa aos condutores

Local: Av. Augusto Montenegro (Perímetro da base rádio da Marinha)

Hora: 9h

Dia 22/09/2023 (Sexta-feira)

Ação: Ação Social da Semob com a prestação de diversos serviços à população.

Local: IT Center (Mall da academia)

Hora: 8h às 12h

Dia 23/09/2023 (Sábado)

– Blitz Educativa – Orientar pedestres, ciclistas e condutores sobre cuidados e respeitos que devem ter no trânsito.

Local: Estrada da CEASA – Curió-Utinga

Hora: 9h

– Orientação nos bares – Bar Amigo do Trânsito

Local: Bares da Avenida Marquês de Herval

Hora: 18h às 22h

Dia 25/09/2023 (segunda-feira) – Encerramento da Semana

Ação alusiva ao Dia do Agente de Trânsito e aos 26 anos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), comemorados no dia 23 de setembro.

Local: Auditório da FECOMERCIO

Hora: 8h

