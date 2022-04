Prefeitura de Belém realiza vacinação antirrábica neste feriado de quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira (21) é dia de descanso por conta do feriado, mas também é dia de cuidado com os animais da capital paraense. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vai intensificar neste feriado de Tiradentes, a vacinação antirrábica.

O feriado é uma ótima oportunidade para os donos de PET que não tem tempo durante a semana para levar seu animalzinho para se vacinar, então essa é a oportunidade para não deixar seu animal fora dessa ação.

A vacinação antirrábica irá atender nos bairros Castanheira e do Souza. Os tutores podem levar seus cães e gatos nos pontos moveis, que vão circular nas duas áreas, das 8h ás 14h. A meta é vacinar 2 mil animais neste dia.

Acompanhe os locais de vacinação para o seu PET no Souza e Castanheira:

Posto móvel 1: no perímetro entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II

Ruas:

– Passagem Ana Deusa;

– Alameda Bancrévea;

– Pass. Major Eliezer Levy;

– Pass. Esmeralda;

– Alameda Samuca Levy;

– Pass. Jader;

– Pass. Gama Malcher;

– Pass. Eládio Lima;

– Pass. Marylucy;

– Pass. John Engelhard;

– Alameda Tavares Bastos (Conj. Basa);

– Pass. Santo Antônio.

Posto Móvel 2: no perímetro entre Av. Almirante Barroso (BR-316) e João Paulo II.

Ruas:

– Pass. Coração de Jesus;

– Pass. Rainha dos Corações;

– Pass. Haydée;

– Rua Mariano;

– Pass. FCO Simões;

– Tv. 3 de Novembro;

– Pass. Ediza;

– TV. Maria Helena;

– Pass. São Francisco;

– Pass. Santa Clara;

– Pass. São Pedro;

– Rua Nossa Senhora Aparecida;

– Pass. Santa Cruz;

– Pass. São José;

– Pass. Canaã;

– Pass. Do Grêmio Rodoviário;

– Pass. Nossa Senhora de Belém;

– Pass. Boa Esperança;

-Pass. Alacid Nunes;

– Rua Joaquim Fonseca;

– Pass. 23 de Janeiro;

– Pass. 19 de Julho;

– Pass. 15 de Outubro;

– Rua Euclides da Cunha.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Reprodução saopedro.sp.gov