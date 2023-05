Prefeitura de Belém realiza viagem teste para reimplantação da linha fluvial Belém-Mosqueiro

Uma viagem teste no navio Solimões foi realizada na manhã desta sexta-feira, 26, com saída às 9h do Terminal Hidroviário Ruy Barata, bairro da Condor e seguiu até o Terminal Hidroviário do distrito de Mosqueiro. A viagem foi realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob, com o objetivo da equipe técnica municipal avaliar a questão operacional da embarcação, assim como a segurança do desembarque.

A análise técnica do trajeto constatou que serão necessários ajustes para o desembarque dos passageiros no Terminal de Mosqueiro para garantir segurança aos idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade.

De acordo com a coordenadora de Transporte Público da Semob, Edilma Belém, o próximo passo será o cálculo da tarifa do transporte fluvial e ajustes, nos próximos 15 dias, na segurança do desembarque no Terminal Hidroviário de Mosqueiro. “Nós gostamos do tempo que fizemos na viagem. A previsão era de duas horas a contar do Terminal Hidroviário de Belém”. A viagem levou cerca de 2 horas, chegando no Terminal Hidroviário de Mosqueiro por volta das 10h50.

AUTORIZAÇÃO

Para autorização da rota Belém-Mosqueiro é necessário fazer o encaminhamento das solicitações de autorização para operação de linhas fluviais aos órgãos responsáveis pelos Terminais Hidroviários de Mosqueiro e de Belém.

“No período de julho a ilha de Mosqueiro vai receber muitas pessoas e a gente acredita que será essencial (a linha fluvial) para transportar as pessoas com segurança para virem fazer turismo e aquecer a economia local”, enfatiza o diretor geral da Agência Distrital de Mosqueiro, Railson Santos.

Além de beneficiar os turistas e a economia de Mosqueiro, a linha fluvial vai atender uma demanda da população que precisa transitar diariamente de Belém a Mosqueiro.

“O transporte vai melhorar para as pessoas que trabalham na região do centro de Belém. Vai ser mais uma linha de transporte, que vai beneficiar Belém e Mosqueiro”, explica Railson Santos.

HORÁRIOS

A Semob estuda a operacionalidade da linha fluvial Mosqueiro-Belém-Mosqueiro em dois horários: 5h30 da manhã com saída de Mosqueiro e retorno às 18h30 com saída de Belém.

A operacionalidade da linha fluvial Mosqueiro-Belém-Mosqueiro envolve procedimentos administrativos chamados de “janelas operacionais”, que são as licenças solicitadas à Companhia de Portos e Hidrovias (CPH) do Estado do Pará, que administra o Terminal Hidroviário de Belém (THB) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit).

Imagem: Agência Belém