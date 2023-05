Prefeitura de Belém realizou serviços de poda no Bosque e na Alcindo Cacela

O trânsito de Belém sofreu algumas modificações anteontem, sábado, 13, e nesta segunda-feira, 15, nas avenidas Alcindo Cacela e Almirante Barroso, respectivamente, nos bairros de Nazaré e Marco. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semmas, realizou a poda preventiva de árvores ao longo da primeira avenida, e também, no interior do Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves.

Segundo nota da Prefeitura de Belém, o serviço é periódico e, em função disso, houve necessidade de adquações no tráfego de veíuculos nas duas vias, assim como, interrupção parcial no fornecimento de energia elétrica.

Desta maneira, na manhã de hoje, o trânsito ficou bastante lento e complicado na Avenida Almirante Barroso, que esteve parcialmente interditada no perímetro entre as travessas Perebebuí e Lomas Valentinas, no sentido Engtroncamento-São Brás.

A poda em árvores garante a longevidade e saúde do vegetal, assim como a segurança dos cidadãos. Mesmo assim, várias árvores acabam caindo na cidade, assim como aconteceu com parte da samaumeira da Avenida Nazaré, em frente à Praça Santuário de Nazaré, em cujo local será plantada uma árvore semelhante a fim de garantir a tradição do vegeal naquele logradouro, um dos mais importantes da capital paraense.

Imagem: Paulo Júnior/A Província do Pará