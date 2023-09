Prefeitura de Belém recolhe três toneladas de lixo eletrônico em campanha itinerante de arrecadação

A campanha de recolhimento de lixo eletrônico, promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em parceria com o Instituto Descarte Correto, teve sua primeira etapa encerrada nesta sexta-feira, 29 de setembro, com a realização do último dia de atividade do ponto itinerante.

Arrecadação

Foram cinco finais de semana de arrecadação em vários locais da cidade, iniciando-se no Shoping Bosque Grão Pará, passando pelas praças Batista Campos, Pet K9 e República, encerrando a ação na Aldeia Cabana. A estimativa é que, pelo menos, três toneladas de lixo eletrônico tenham sido arrecadadas.

No último dia da primeira etapa da campanha, moradores dos bairros da Pedreira, Sacramenta e parte do Telégrafo compareceram ao posto itinerante, montado na Aldeia Cabana, para entregar equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, que já não servem mais.

Dona Meire Botelho elogiou a iniciativa da Semma. “Muito bom esse trabalho de vocês. Eu não tinha onde descartar essas coisas, mas eu sou consciente de que não é para jogar em qualquer lugar. Eu torço que continuem fazendo isso”, disse.

Balanço positivo

“O balanço da campanha de arrecadação de lixo eletrônico é bastante positivo, pois conseguir sensibilizar a população para os danos que o lixo eletrônico pode causar ao meio ambiente foi, sem dúvida, um dos maiores ganhos dessa ação”, avalia o diretor-geral da Semma, Leonardo de Jesus.

Segundo Leonardo Botelho, representante do Instituto Descarte Correto, “isso só comprova que quando a população recebe educação ambiental e quando ela é chamada para contribuir para ajudar a preservar o meio ambiente, ela atende”.

Próximos passos

Agora, os representantes do Instituto Descarte Correto e da Semma irão avaliar essa primeira etapa da campanha, verificar como aperfeiçoar o recolhimento de lixo eletrônico e definir os passos futuros.

Texto: Antonio Carlos

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação