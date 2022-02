Prefeitura de Belém recorre à tecnologia para melhor atender escolas e estudantes

A implementação de novas práticas administrativas, prevenção e preservação à saúde e permanência de estudantes na rede municipal de ensino de Belém é uma iniciativa que a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), vem desenvolvendo desde 2021. Para isso, conta com recursos tecnológicos e inovadores, com o objetivo de modernizar, desburocratizar e facilitar o atendimento ao público.

De acordo com o diretor Administrativo da Semec, Laurimar Matos, a implantação do Sistema de Gerenciamento de Documentos (GDoc) permite uma melhora significativa da gestão pública, principalmente em relação aos processos administrativos. A plataforma é administrada pela Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa).

“O primeiro passo é definir um caminho que traga celeridade aos processos, porque o processo físico demora muito, algumas vezes, precisa anexar documentos e quando está errado é necessário retorná-lo para o setor despachante”, informou Laurimar.

Ele ressaltou, que “no digital é possível fazer de imediato qualquer ajuste. Ou seja, o processo agiliza, oferece segurança e se a informação for de domínio público, o servidor pode acessá-lo de casa e até do aparelho celular. Sem contar que ainda garante economia de papel”.

A facilidade de comunicação interna no órgão de educação sobre o andamento dos processos, assim como a externa, da Semec com as escolas, passou a ser reconhecida pelos servidores.

“É muito bom ver a Semec preocupada em facilitar o acesso aos processos. Antigamente, o sistema era tão moroso e, agora, não mais”, diz Marla Frazão, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Pe. Leandro Pinheiro, localizada no bairro do Guamá.

Ela disse ter dado entrada a um processo no início deste mês de fevereiro e que já teve resposta. “Tive a informação de que o processo está no seu destino final. Assim, é mais fácil acompanhar o andamento do documento dentro da Semec”, comentou com satisfação a gestora escolar.

Guardiões da Saúde uma tecnologia inovadora no Brasil

Em tempos de pandemia, a Semec e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) buscaram parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), com o objetivo de desenvolver um aplicativo que monitorasse os casos suspeitos de covid-19 no retorno das aulas presenciais.

A união dos órgãos resultou no aplicativo “Guardiões da Saúde na Educação”, o primeiro do Brasil com a missão de preservar a vida dos trabalhadores da educação e estudantes municipais.

Cada escola tem dois servidores que são os Guardiões da Saúde na educação municipal. E quando as crianças e os profissionais faltam, assim como apresentam algum sintoma gripal, o servidor faz a notificação à Sesma, por meio do aplicativo, e encaminha o aluno ou servidor para casa.

Na sequêcia, uma equipe da Sesma de imediato liga para avaliar a situação e encaminha o profissional ou estudante para realização de exames ou recomenda o seu afastamento por dez dias.

Elaine Mendes, professora da Unidade de Educação Infantil (UEI) Wilson Bahia, é guardiã na instituição de ensino e conta que o aplicativo é uma ferramenta muito importante. “Com o aplicativo temos o maior controle de casos de covid-19, com dados de registro geral e diário. Ele é muito simples de manusear”, disse.

O funcionamento do aplicativo começou a funcionar em 14 de setembro de 2021, com no retoro das aulas presenciais. Desde então, foram registrados 1.990 notificações em 88 escolas das 203 da rede, com a confirmação de 332 casos de covid-19. Os dados alertaram para evitar a proliferação da doença no ambiente escolar.

Na plataforma digital o próprio responsável do aluno faz o cadastro

Para garantir a frequência do estudante no ano letivo de 2022, a Prefeitura de Belém criou a plataforma digital do Programa Bora pra Escola, que facilitou o cadastro dos alunos para receber o benefício financeiro. O coordenador de informática da Semec, Wendel Upton de Brito, conta que o site foi desenvolvido junto à Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa).

“A plataforma foi pensada para descentralizar as ações, tendo como base de dados as informações do Sistema de Gestão Acadêmica (Siga) da Semec. A partir dos dados principais, como o nome do aluno, data de nascimento, nome da mãe e da escola é possível iniciar o cadastro na plataforma. O usuário também precisa, de forma simples, colocar em que situação o aluno se encontra, se é órfão ou não e se está vacinado. Depois é a vez de inserir os dados de quem vai receber o auxílio”, explicou Wendel.

Ele informa que o cadastro foi feito por etapa, dando prioridade às mães, depois aos pais e em seguida aos demais responsáveis legais.

Na plataforma digital o próprio responsável do aluno faz o cadastro, revelando a eficiência do sistema sem gerar maiores problemas para o cadastramento e, outro fato importante, não gera filas nas escolas.

O objetivo é atingir o maior número de pessoas em pouco tempo. Atualmente, estão cadastrados 48.327, sendo 48.227 estudantes regulares, 82 órfãos em decorrência da covid-19 e 18 concluintes do ensino médio, podendo chegar a 78.527 cadastros.

Pelo celular, de forma simples e rápida a dona de casa, Mayra Souza, 29 anos, mãe do Carlos Gabriel de Souza Carvalho, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Pedro Demo, em Outeiro, comentou que conseguiu fazer o cadastro na plataforma. “Foi muito fácil e super rápido. Quando vi o dinheiro na conta fiquei muito feliz, porque começou a aula do meu filho e esse dinheiro vai ajudar pra eu comprar o que ele precisa. Agradeço muito por essa ajuda”.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Miller