Prefeitura de Belém reforça a segurança no complexo do Ver-o-Peso

O complexo do Ver-o-Peso, cartão postal de Belém, ganhou reforço de segurança da Guarda Municipal de Belém, a partir desta terça-feira, 8, com o aumento de rondas, base e patrulhamento preventivo no local.

A solicitação para intensificar a segurança no espaço partiu da Prefeitura Municipal de Belém, após a visita do prefeito de Belém Edmilson Rodrigues e da equipe de governo no complexo, para ouvir as necessidades dos comerciantes que atuam no espaço.

Segundo o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, a segurança de um dos principais pontos turísticos de Belém será ampliada com a ação diária de 15 guardas municipais e duas viaturas no período da manhã e oito guardas e duas viaturas no período noturno.

“Esta é uma área que já atuamos com a rondas do centro histórico, por ser um ponto turístico e um espaço público que recebe milhares de pessoas ao longo do dia. A partir do pedido dos feirantes, o patrulhamento na região vai ser intensificado. Os guardas municipais dos grupamentos Roma (Ronda Ostensiva Municipal), Gat (Ações Táticas) e Atac (Ações Táticas com Cães) vão patrulhar rotineiramente o complexo”, assegurou o inspetor Joel.

Ele informou também que duas vezes na semana a segurança a será intensificada às margens do rio Guamá, com o serviço de segurança fluvial da Inspetoria Especial de Ações Táticas (IEAT), garantindo ainda mais a segurança das embarcações que chegam região das ilhas.

Serviço – A população pode auxiliar o serviço da GMB com registro de denúncias pelo telefone 153. A ligação é gratuita e ao ser registrada no Sistema integrado de Monitoramento (SIM) uma viatura ou a guarnição mais próxima é encaminhada para verificar a situação.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Arquivo/GMB