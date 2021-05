Prefeitura de Belém reinaugura a Unidade Básica de Saúde da Ilha do Combu

A prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), reinaugurou, neste sábado, 15, a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Ilha do Combu, localizada a 65 quilômetros da capital paraense. O prédio revitalizado recebeu obras de pintura completa, troca do telhado, modernização das redes hidráulica e elétrica, gerador de energia e reforma do porto, que dá acesso à UBS.

A unidade de saúde, que não recebia reforma há anos, foi inaugurada na primeira gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, em 1999. Atualmente, a UBS tem capacidade de atender, em média, cerca de 700 famílias e 2.400 pessoas. Para garantir esse atendimento a prefeitura de Belém entregou à equipe médica, duas novas embarcações, que vão auxiliar e agilizar o atendimento à comunidade.

“Nós tivemos que comprar cinco embarcações de alumínio com motor (as rabetas), para viabilizar o trabalho da equipe de saúde”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues. Duas rabetas foram entregues neste sábado, 15. “As outras três virão em breve. Então, tudo isso não é uma simples reforma, pintura e a recobertura de um prédio, isso é, também, um investimento em uma política de saúde, voltada a garantir vida digna ao nosso povo”, ressaltou o prefeito de Belém.

Covid-19 – Com a reinauguração do prédio, a comunidade ribeirinha pode, agora, realizar o teste rápido da Covid-19 e obter o resultado imediato. Além disso, “há uma equipe trabalhando na atenção primária à Covid-19, detectando, precocemente, os casos e fazendo orientação, medicação, quando for o caso, e encaminhamento, a partir daqui, para as nossas unidades de suporte, de acordo com a gravidade de cada paciente”, explicou o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra.

Para o morador da Ilha do Combu, Rui Quaresma, 83 anos, a reforma do prédio traz o sentimento de felicidade vivido em 1999, quando ele doou parte do seu terreno, para o gestor municipal construir a primeira unidade de saúde da ilha. “Durante a gestão do prefeito Edmilson, depois que foi feita essa unidade, melhorou muito a comunidade. Agora, é de novo uma alegria ver essa unidade reformada, para benefício de todo mundo”, disse o ribeirinho, com orgulho. Seu Rui é vizinho da UBS do Combu.

Após o prefeito de Belém conhecer os setores de atendimento e a equipe médica, realizou-se a cerimônia de entrega da unidade, com o descerramento da placa de reforma feito pelo prefeito de Belém, pelo secretário municipal de Saúde, pela secretária municipal de Educação e por parlamentares.

Serviços – A partir da revitalização, a comunidade ribeirinha das ilhas adjacentes, como por exemplo, as ilhas do Papagaio, do Murutucu e Grande, passam a contar com atendimento de coleta laboratorial, que é a realização de exames de rotina, consultório odontológico e a sala de imunização, que estava interditada devido à falta de manutenção no telhado. Além dos novos serviços, a população continua com o atendimento básico nos cuidados da saúde da criança, mulher e idoso. Entre os serviços estão a prevenção contra parasitose, oferta do exame preventivo (PCCU) para mulheres, atendimento de farmácia e aplicação de vacinas contra covid-19 e demais imunizantes.

A equipe de atendimento à comunidade da Ilha é formada por médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, odontólogo e auxiliar de dentista.

Visita à unidade pedagógica – O prefeito de Belém, acompanhado da titular da Semec, Márcia Bittencourt, visitou as dependências da Unidade Pedagógica Sebastião dos Santos Quaresma, onde foi recepcionado pela equipe gestora do espaço e pela apresentação cultural de carimbó, organizado pelo Núcleo de Educação Popular da Sesma.

Durante a visita, o prefeito conversou com a comunidade sobre políticas públicas voltadas à educação. “Um dos nossos objetivos é a universalização dos direitos, é escola para todos, um direito social, uma obrigação do estado”, destacou o prefeito de Belém, em pronunciamento na unidade escolar.

Texto Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/ Foto: Joyce Ferreira