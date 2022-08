Prefeitura de Belém reinaugura Praça Benedicto Monteiro revitalizada e colorida com arte popular

Um símbolo para o bairro do Guamá, a nova Praça Benedicto Monteiro foi inaugurada pela Prefeitura de Belém na tarde deste sábado, 20. Após passar por revitalização e receber uma intervenção artística, o local foi transformado em um espaço de cores e lazer.

“A praça está maravilhosa, agora eu posso trazer minha filha para se divertir com segurança. Esse era um local que precisava muito de cuidado aqui no Guamá e graças a Deus esse cuidado veio”, comemora a comerciante e moradora do bairro do Guamá, Luciana Jacques..

A revitalização feita na praça, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), durou 60 dias e devolveu brinquedos e quadra esportiva reformados para a população.

“Hoje é um dia muito feliz de poder reinaugurar essa praça, que ficou linda graças a um governo que acredita no lazer, na juventude e na cultura popular. A ideia é expandir o que foi feito aqui para demais locais de Belém”, contou a titular da Sejel, Carolina Quemel.

Intervenção artística

A revitalização da Praça Benedicto Monteiro, , localizada na rua Barão de Igarapé Miri, contou ainda com intervenção de mais de dez artistas visuais da Psica Produções, que deram a identidade amazônica e do bairro com cores vibrantes para o espaço.

A Psica Produções foi contemplada pelo edital Preamar das Artes, da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), e executou o projeto na praça do Guamá com apoio da Prefeitura de Belém.

“O nosso trabalho aqui foi pensar em ideias, junto com a comunidade, que imprimisse a identidade do bairro do Guamá na praça”, explica um dos coordenadores da Psica Produções, Gerson Dias.

Moradores do Guamá, a dona de casa Ana Paula Pinheiro, que costuma passear com os filhos Timóteo e Ana Victória no local, aprovou a nova Praça Benedicto Monteiro. “A praça ficou mais bonita e atrativa com essas pinturas feitas aqui. Ficou um local melhor até para fazermos fotos”, afirma Ana Paula.

Decisão popular

Durante a reinauguração, o prefeito Edmilson Rodrigues lembrou que a revitalização da praça Benedicto Monteiro é fruto da decisão do povo.

Ele também destacou, que a praça é um esforço de diversas secretariais municipais para devolver o espaço completamente revitalizado à população do Guamá. “Essa praça é resultado também de diversos artistas visuais, que contribuíram para torná-la uma obra de arte”, enfatizou o prefeito.

Personalidade – A Praça Benedicto Monteiro é uma homenagem a um dos maiores intelectuais paraenses, advogado, jornalista, escritor, professor e político, que faleceu em 2008.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa