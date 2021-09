Prefeitura de Belém se reúne com clubes para debater sobre retorno do público aos estádios

Dirigentes de Remo, Paysandu e Tuna Luso terão reunião com o prefeito Edmilson Rodrigues, nesta sexta-feira. Leão e Papão querem aumento da porcentagem da capacidade liberada

A Prefeitura de Belém irá reunir nesta sexta-feira, dia 17, com representantes de Remo, Paysandu e Tuna Luso para debater sobre o retorno do público aos estádios da capital paraense. O encontro será no gabinete do prefeito Edmilson Rodrigues, a partir das 9h30.

Remo e Paysandu estão disputando as Séries B e C do Brasileiro, respectivamente, e vivem a expectativa da autorização por parte da CBF, já que a volta da torcida já está autorizada em Belém.

Contudo, os clubes não estão satisfeitos com os 20% liberado pela gestão municipal, considerando que esse número possa subir para 30%, como decretou o Governo do Pará.

A Tuna Luso não está disputando nenhuma competição nacional nesta temporada. A equipe profissional só retorna em 2021, para a disputa do Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Série D e Copa Verde.

Também nessa sexta-feira está marcada uma nova reunião dos clubes da Segundona, onde será reavaliada a situações das cidades que recebem jogos da competição. O combinado é que 13 dos 16 municípios estejam liberados pelos poderes públicos locais, para que o retorno da torcida aconteça na Série B.

Baenão e Curuzu, estádios de Remo e Paysandu, vista aérea — Foto: Fernando Araújo/O Liberal

Segundo dados do site Belém Vacinada, foram aplicadas 1.500.085 de doses da vacina contra a Covid-19, sendo 978.483 pessoas receberam a primeira e 521.602 a segunda dose.

Fonte ge