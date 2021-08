Prefeitura de Belém segue com serviços de recuperação de vias em Icoaraci

Em Icoaraci os resultados da operação Recuperação de Vias realizada pela prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), já começam a fazer diferença na vida dos moradores.

“Agora está melhorando até o tráfego de carros. O trabalho está sendo excelente, estou acompanhando tudo”, diz o eletricista Francisco Junior Quadros, 47, morador da Rua Santa Izabel, no bairro do Cruzeiro, há mais de 30 anos.

De janeiro a agosto deste ano dez vias de Icoaraci já foram recuperadas e atualmente duas ruas estão recebendo reparos. Morador da Rua Pimenta Bueno há 24 anos, Emanuel Da Costa Pegado, 59, diz que “antes do serviço os moradores sofriam com alagamentos. Acredito que depois do trabalho que está sendo feito aqui, tudo isso vai melhorar”.

No mesmo bairro, na Rua Pimenta Bueno, entre Santa Izabel e 2 de Dezembro, a Sesan realiza o reparo de galerias. “Estamos fazendo o ajuste aqui e nos empenhando pra realizar o melhor trabalho para a população”, disse o encarregado do serviço, Nivaldo de Souza e Silva.

A segurança também fica melhor nas ruas restauradas pela prefeitura, como declara o morador da Rua 15 de Agosto, Raimundo das Graças Paixão,69, ressaltando que antes da recuperação da via, o lugar era perigoso e os moradores sofriam constantemente com assaltos.

“Antes aqui era perigoso demais. Tinha bastante assalto, mas depois do serviço isso acabou. Também melhorou bastante a respeito de alagamentos. Antes chovia e alagava, agora já não alaga mais. Estou acompanhando tudo de perto”, garante.

Confira as ruas já beneficiadas com a operação “Recuperação de vias”, em Icoaraci.

Soledade entre 5° Rua e 8 de Maio.

Paracuri II (8 de Maio entre Soledade Chico Mendes).

Rua 15 de agosto (entre Cruzeiro e Pimenta Bueno).

Rua Cel. Juvêncio Sarmento (esquina com Pimenta Bueno).

Rodovia Arthur Bernardes (entre ponte do rio Paracuri e Travessa Soledade).

Soledade (entre Siqueira Mendes e Manoel Barata).

Travessa dos Andradas (entre 1ª e 2ª Ruas).

Travessa dos Berredos (entre 7° Rua e 8 de Maio).

Estrada da Maracacuera (entre Contorno Sul e Augusto Montenegro).

Hélio Amanajás (Águas Negras).

Texto: Mariana Azevedo

Fonte: Agência Belém