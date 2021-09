Prefeitura de Belém segue vacinando contra a covid-19 até sábado, 25

A Prefeitura de Belém segue com a vacinação contra a covid-19 na capital e distritos. Nesta quarta-feira, 22, os nascidos de 1962 a 1986 que perderam a primeira chamada, terão uma nova oportunidade de garantir a sua primeira dose.

Na quinta-feira, 23, idosos nascidos até 1933 receberão a dose de reforço, a terceira dose. Já na sexta-feira, 24, será a vez dos idosos nascidos de 1934 a 1937 receberem a terceira dose.

No sábado, dia 25, é a vez dos adolescentes nascidos em 2004 receberem sua primeira dose.

Em todos esses dias a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) estará disponibilizando 24 pontos de vacinação, que vão funcionar das 9h às 17h. Quem vai tomar a primeira dose precisa apresentar RG, CPF e Comprovante de Residência de Belém. Quem for tomar a terceira dose precisa apresentar: RG, CPF e Cartão de Vacinação.

Veja onde você pode se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto.

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica.

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco.

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural.

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha.

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá.

7. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia.

8. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré.

9. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro.

10. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso.

11. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão.

12. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa.

13. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro.

14. IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco.

15. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de Junho, bairro do Guamá.

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998.

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba.

18. Parque Shopping – Entrada da Alameda de Serviços.

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358.

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, n° 156.

22. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287.

23. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto.

24. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém