Prefeitura de Belém suspende vacinação contra covid-19 nesta quarta-feira, 30

A Prefeitura de Belém suspendeu a vacinação contra o coronavírus nesta quarta-feira,30. Segundo uma nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), não haverá pontos abertos na capital para a imunização da população contra a covid-19.

De acordo com a nota, a Sesma aguarda a chegada de novas doses de imunizantes para continuar avançando na vacinação da população da capital. O último grupo que recebeu a aplicação dos imunizantes foram as pessoas com 38 e 39 anos completos.

Saiba quais são os municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB) que seguem com campanha nesta quarta-feira, 30. Lembre-se que para ser vacinado nos municípios é necessário levar documentos como RG, CPF e comprovante de residência do município, além da carteirinha de vacinação nos casos de segunda dose.

Fonte: Roma News