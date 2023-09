Prefeitura de Belém terá mais R$ 320 milhões para cuidar da cidade

A Prefeitura de Belém vive outro tempo com o Governo Federal. Antes, no governo anterior, o cenário era de quase boicote a Belém e ao Pará. Hoje, é de cooperação. Só nesta quarta-feira, 14, foram garantidos R$ 320 milhões para obras estruturantes e para a área da saúde em Belém.

Investimentos de R$ 200 milhões

Em viagem a Brasília, para garantir mais recursos para Belém, o prefeito Edmilson Rodrigues assinou nesta quinta-feira empréstimo de R$ 200 milhões junto ao Banco do Brasil.

O recurso será utilizado em um amplo programa de realizações, com prioridade de investimento em obras de drenagem e pavimentação nas periferias da cidade. As obras são garantias de melhorias em Belém visando à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorrerá na capital paraense em 2025.

Edmilson Rodrigues reúne com Lula

Na mesma viagem de dois dias a Brasília, o prefeito Edmilson Rodrigues esteve também reunido com o presidente Lula, e recebeu sinalização de garantias de mais apoio com investimentos do Governo Federal para obras na cidade, priorizando projetos para as periferias.

O Governo Lula já tinha garantido recursos para uma revitalição completa do Complexo do Ver-o-Peso e entorno, com a Feira do Açaí e ruas históricas no Centro Comercial.

120 milhões de reais para a saúde

Já o Conselho Estadual de Saúde publicou em portaria a aprovação de repasse R$ 120 milhões do Governo Federal para saúde de Belém.

Essa expansão do teto de repasse para o município corresponde às perdas que Belém tem desde 2014 nos repasses à área. Parte deste investimento será para melhoria da qualidade da saúde, no âmbito da alta e média complexidades.

A questão da saúde ilustra bem o novo momento que Belém vive em relação ao Governo Federal: antes, o repasse para a área era abaixo do previsto em lei; agora, esse dinheiro será repassado ao município de forma retroativa.

Outra questão grave na saúde que a Prefeitura teve que equacionar foi durante a pandemia da covid-19 a utilização dos recursos da área no município.

Em vez de apenas garantir atendimentos nas unidades, a gestão Edmilson Rodrigues se obrigou a salvar vidas, direcionando os recursos de diversas áreas, sobretudo, para este objetivo. Tanto que Belém foi exemplo, em todo o País, de capital que teve uma gestão exemplar da pandemia da covid-19.

Texto: Edson Coelho

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Seurb