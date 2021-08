Prefeitura de Belém vacinou na Cremação mais de 5 mil animais contra a raiva

O cuidado com os animais de estimação estava presente na Praça Dalcídio Jurandir, no bairro da Cremação, neste sábado (21). “Acho muito importante essa ação, pois ela protege tanto nossos bichinhos, quanto as pessoas que convivem com ele. O atendimento aqui está muito bom, rápido e organizado”, disse o estudante Thiago Sampaio, 18, morador do bairro, que levou o Peludinho, um Yorkshire de 5 anos, para participar da vacinação antirrábica promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Método mais eficaz de prevenir animais contra a raiva – e, por conseguinte, a transmissão da doença ao homem -, a vacina volta a ser ofertada pela rede municipal de maneira mais ampla, após restrições causada pela pandemia. A imunização de cães e gatos hoje foi a preparação para a grande campanha, que ocorre no próximo dia 6 de novembro, em toda a capital.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), responsável pela ação, imunizou 5,3 mil animais até as 15h. Desde às 8h, quando começou o atendimento, a procura foi grande.

Tranquilidade – A balconista Joelma Campos, 32, também moradora do bairro, levou as “filhotas” Lupita e Maria Sofia à praça para tomarem a antirrábica. “Fiquei sabendo por um vizinho que haveria essa ação e me programei. Fazia tempo que queria dar às minhas cachorras essa vacina. É a segunda dose das duas, mas é importante renovar a imunização, para que elas e nós possamos estar protegidos contra essa doença”, assinalou. “Gostei da organização aqui. Apesar da grande quantidade de gente, fomos bem atendidos”, completou.

O autônomo Marcelo Souza, 29, saiu do bairro da Marambaia para vacinar o “filho mais novo”, Luke, que ele adotou há cerca de seis meses ao encontrar o cachorro na porta de casa, muito maltratado. “Não perdi tempo ao saber que iam vacinar os animais. Estava esperando ansioso por essa ação. Gostei mais ainda porque aqui todos foram muito atenciosos e me trataram bem, com o cuidado que meu bichinho merece”.

Dia D – A chefe da Divisão do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Betânia David, explicou que a vacinação deste sábado foi uma ação preparatória à grande campanha marcada para o dia 6 de novembro, quando a expectativa é vacinar 140 mil animais em Belém, em postos espalhados por todos os bairros da capital. “Fizemos a ação deste sábado para atender também a uma demanda que foi se acumulando, em função das restrições impostas pela pandemia”, destacou.

Com a vacinação – indicada para cães e gatos saudáveis, a partir dos 3 meses de idade –, o objetivo é proteger os animais de uma possível ocorrência de caso de raiva e contribuir para o controle desse agravo nas espécies, protegendo a saúde humana. Belém está há 37 anos sem registro de casos de raiva humana. O último caso registrado foi no ano de 1987, transmitido por um cachorro.

Parceria – Atuaram na ação, realizada na Praça Dalcídio Jurandir, médicos veterinários e enfermeiros do CCZ, com apoio da Divisão Especializada de Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil, e de agentes comunitários de saúde.

A parceria com o Estado tem contribuído para a ampliação das ações. Presente na vacinação deste sábado, o médico veterinário Luiz Monteiro Júnior, da Divisão Especializada de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, lembrou a importância de vacinar os animais como forma de prevenir doenças que podem acometer os seres humanos.

“Agora essa integração entre Polícia Civil e CCZ está ainda melhor. Nos ajudamos mutuamente em ações de maus tratos contra animais, por exemplo, e também na prevenção e educação ambiental. Ações como essa aproximam ainda mais esses serviços da população. Quem ganha com isso é a sociedade”, afirmou.

Prefeitura de Belém investe em políticas públicas para o atendimento aos animais

As políticas públicas voltadas à saúde e bem-estar dos animais estão entre as prioridades da Prefeitura de Belém. A Sesma oferta serviços importantes por meio do Centro de Controle Zoonoses (CCZ) e do Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, que visam o cuidado com os pets na capital. Uma das ações, que deve começar a partir de setembro deste ano, é o “Castramóvel”, bloco cirúrgico ambulante que vai atender à população em vários bairros da periferia da cidade.

Segundo Betânia David, o serviço será gratuito e estará disponível aos tutores de animais de estimação residentes em Belém. A castração de animais é importante porque contribui para que eles tenham uma vida mais saudável, além de ajudar no controle populacional, evitando as zoonoses, que são as doenças transmissíveis dos animais ao ser humano. “Vai ser uma ação importante, que vai percorrer vários bairros de Belém, atendendo a população que mais precisa e que muitas vezes não consegue pagar uma clínica particular para promover a castração do seu animal. Será também uma ação de promoção não apenas da saúde e bem-estar do animal, como das pessoas também”.

Rede – O CCZ também promove ações voltadas para a saúde pública no município, por meio do controle e combate às zoonoses, com quatro programas de atendimento à população (Raiva, Leishmaniose, Leptospirose e Esporotricose). Também atende ocorrências com animais peçonhentos (cobras, aranhas, escorpião, dentre outros) e animais sinantrópicos (ratos, caracóis e pombos) nas feiras, ruas e logradouros públicos. Além disso, é o responsável pela campanha de vacinação, microchipagem, além das feiras de adoção dos pets.

Outro serviço ofertado à população voltado para saúde animal é promovido no Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia. No espaço são promovidos atendimentos de baixa e média complexidade, como emergências, consultas veterinárias, cirurgias e exames de RX de tecnologia digital, ultrassom, hematologia, fornecimento de medicamentos, entre outros.

O hospital conta com 45 profissionais voltados para o atendimento aos animais. Neste ano, foram contratados mais 30 profissionais: oito veterinários, 16 auxiliares de veterinário, três técnicos em radiologia, além de um técnico de laboratório, biomédico e farmacêutico. Todos os veterinários têm pós-graduação. O hospital conta ainda com profissionais especializados em: radiologia e ultrassonografia, laboratório de diagnósticos, cirurgia ortopédica, anestesistas e cirurgia geral.

Mas a expectativa é que a atenção à saúde animal cresça ainda mais a partir deste ano, considerando que o prefeito Edmilson Rodrigues sancionou a Lei 9.688, de 28 de julho de 2021, que institui a Semana Municipal de Proteção Animal, no. 9.688, de 28 de julho de 2021, a ser celebrada anualmente na primeira semana de outubro. Com a nova lei, busca-se ampliar o debate sobre direitos e o bem-estar animal em toda Belém, com o objetivo de construção de novas políticas públicas.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom