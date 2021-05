A Prefeitura de Belém vai firmar parceria com instituições científicas e de ensino para a cooperação em diversas áreas. O anúncio foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues, na noite deste sábado, 29, na abertura das plenárias do programa “Tá Selado”.

Os moradores do Distrito do Administrativo do Entroncamento (Daent) se reuniram e debateram propostas de melhorias para os bairros. Desta vez, os bairros do Mangueirão, Marambaia, Curió e Val-de-Cans começaram as plenárias do programa de participação popular.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, aproveitou o encontro e anunciou uma parceria entre a prefeitura e algumas instituições que ficam sediadas no Daent.

“Em breve, vamos assinar acordos com a Universidade Federal do Pará, Universidade do Estado do Pará, Universidade Rural da Amazônia, Instituto Federal do Pará e com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Instituições que irão colaborar com a sociedade, emprestando conhecimento técnico científico para várias atividades. Uma delas é para a área de formação de professores e o desenvolvimento no programa de alfabetização para adultos”, explicou.

O gestor municipal ressaltou, mais uma vez, a importância da população participar das plenárias e sugerir melhorias para os bairros. ” Esse é o programa de participação popular. Todos os bairros terão voz, até comunidades que não são oficialmente bairros, também participam”.

Também participaram da abertura do “Tá Selado”, deste sábado, 29, o representante da Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Gestão e Planejamento (Segep), Marcos Roberto, e na área cultural, o pastor Jackson, conhecido como MC Ênfase, e a pastora Danielle Soeiro.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/ Foto: João Gomes