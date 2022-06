Prefeitura de Belém vai realizar a programação do Arraial da Nossa Gente

A Prefeitura de Belém vai dar início ao arraial junino oficial, as apresentações de quadrilhas juninas, grupos folclóricos e parafolclóricos, ocorrerão do dia 15 a 30 de junho na praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto.

Já a apresentação de Pássaros e Cordões de Bichos ocorrerá nos dias 8, 9, 10, 22, 23 e 29 de junho, no Teatro Waldemar Henrique. A Expectativa é que 40 grupos de quadrilhas e toadas, parafolclóricos, pássaros juninos, cordões de bicho, carimbó e demais grupos do segmento se apresentarão durante a programação.

Foto: Ilustração reprodução Uchôa Silva / Ag. Belém