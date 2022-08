Prefeitura de Belém vai realizar o Dia D de atualização cadastral do NIS ao ano de 2016 e 2017

No próximo sábado dia 20 de agosto, a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), vai realizar o Dia D de atualização Cadastral das famílias com o Número de Inscrição Social (NIS) desatualizado, referente aos anos de 2016 e 2017, exclusivamente.

O serviço estará disponível nos 12 centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade e Central do CadÚnico da capital paraense, no horário das 8h às 12h. O prazo de atualização cadastral das famílias com o NIS desatualizado estava previsto encerrar no dia 15 de julho, mas por meio da Instrução Normativa, nº 3, do Governo Federal, foi estendido para o dia 14 de outubro de 2022.

Em Belém, cerca de 20 mil famílias estão aptas para fazer a atualização. Mas, até o momento, apenas 7 mil concluíram o procedimento, o que é motivo de preocupação na direção da Funpapa, que elaborou um cronograma especial para o atendimento especifico para esse público.

A iniciativa tem como objetivo garantir e dar celeridade na atualização cadastral dessas famílias, para que não sofram prejuízos em relação aos seus benefícios, seja por cancelamento, seja por bloqueio.

Lembrando que, serão atualizados somente os cadastros desatualizados referentes aos anos de 2016 e 2017. Já para o cadastro referentes aos anos posteriores precisam aguardar o chamamento para a atualização.

Saiba o endereço dos 12 Cras de Belém:

Central do CadÚnico – Rodovia Augusto Montenegro, nº 6955, ao lado do Cond. Cidade Jardim 2;

Cras Aurá – Rodovia BR 316, dentro da Granja Modelo, Km 6 – Ananindeua;

Cras Icoaraci – Rua Manoel Barata, nº 1104, próximo ao Fórum de Icoaraci;

Cras Barreiro – Travessa Djalma Dutra, nº 265, esquina com Municipalidade;

Cras Jurunas – Rua dos Mundurucus, nº 360, entre Trav. de Breves e Av. Bernardo Sayão;

Cras Benguí – Rua Betânia, Alameda Ananindeua, nº 111;

Cras Mosqueiro – Rua Francelina Santos (Rua da Bateria), nº 509, próximo a Guarda Municipal – Farol;

Cras Cremação – Av. Alcindo Cacela, nº 2993, entre as ruas São Miguel e Fernando Guilhon;

Cras Outeiro – Avenida Beira Mar, nº 310, São João de Outeiro;

Cras Guamá – Rua Augusto Corrêa, nº 494, esquina da Perimetral;

Cras Pedreira – Trav. Timbó, nº 1557, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval;

Cras Terra Firme – Trav. Lomas Valentina, nº 2585, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II; e

Cras Tapanã – Rua das Rosas, nº 194, entre a Av. Augusto Montenegro e rua da Yamada.

Foto Reprodução: tnh1 / Ascom Semas