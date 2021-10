Prefeitura de Belém vai realizar oficina de reaproveitamento de pneus

A Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), vai realizar uma oficina de reaproveitamento de pneus, para peças decorativas e utilitárias, como floreiras. A oficina será ministrada aos moradores dos bairros do Jurunas, Condor e Cremação, da área de influência do Promaben (Sub-bacias I e II).

A iniciativa é do Programa de Educação Ambiental e Sanitária (Peas), do Projeto Social do Promaben e realização do consórcio TPF/Synergia, que foca na preservação do meio ambiente e a saúde pública, além de dar oportunidade e geração de renda aos moradores desses três bairros.

Os pneus levam 600 anos para se decompor na natureza, e ainda se tornam o principal aliado do inseto reprodutor da dengue, zika e Chikungunya. Todos os anos são jogados 450 mil toneladas de pneu, isso corresponde a 90 milhões de unidades. Ta aí a importância de conscientizar a população.

Foto: vgresiduos

Jornalista: Marina Moreira