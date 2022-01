Prefeitura de Belém vai realizar uma programação especial para celebrar os 406 da cidade

Nesta quarta-feira (12) vai ser um dia de muita festa para os moradores de Belém, pois a cidade vai estar de berço, a prefeitura de Belém montou uma programação especial para comemorar os 406 anos do município, que já inicia no dia 11, terça-feira, e continua até sexta-feira (14).

A abertura de aniversario começa com a entrega a população a Unidade Básica Saúde (UBS) Fluvial Camilo Viana, que será na terça-feira (11), ás 11h, no Porto Celte Navegação, localizado na Avenida Bernardo Sayão, 4272, no Bairro da Condor. A iniciativa tem como foco atender as comunidades ribeirinhas da cidade.

No dia 12 de janeiro, ás 7h, será realizado uma missa solene de ação de graças pelo aniversário da cidade na catedral de Belém. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o vice-prefeito da cidade, Edilson Moura, secretários municipais e demais convidados estarão presentes.

Depois da cerimônia, as 9h, será a vez da comunidade evangélica da cidade prestar sua homenagem a cidade. Os integrantes da Igreja Assembleia de Deus darão um abraço simbólico em Belém, tendo como cenário simbólico a praça no Relógio, no bairro da Cidade Velha.

Dando continuidade a programação, as9h30, será entregue equipamentos novos para os feirantes do Ver-o-Peso e com a assinatura do convenio entre Prefeitura de Belém e Governo do Estado, com o objetivo de garantir a reforma de 17 feiras e mercados do município.

A população de Belém também vai receber obras, como o canal do Tucunduba, que deve acontecer as 11h. já as 13h, a prefeitura de Belém devolve ás comunidades a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amância Pantoja, localizada na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco,2040, no bairro de Fatima, totalmente revitalizado.

Já para o fechamento da agenda no dia 12 , a prefeitura de Belém, vai entregar Medalha Francisco Caldeira Castelo Branco na Igreja de Santo Alexandre, a partir das 19h. a honraria tem como objetivo homenagear personalidades que contribuíram para a cidade de Belém em seu segmento ou área de atuação.

Posteriormente, no dia 13, vai acontecer o ritual de benção das águas em homenagem aos 406 anos de Belém. A cerimonia está prevista para acontecer no Portal da Amazônia. As 9h, e contara com a presença de diversas lideranças religiosas da cidade.

No último dia de celebração, na sexta-feira (14) a prefeitura de Belém vai realizar a cerimonia que marca o início das obras de construção de um conjunto habitacional – que ainda terá o nome definido, que receberá a construção de 244 unidades habitacional, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, esquina com a Avenida Bernado Sayão.

Ainda no último dia de programação, será entregue, praças nos conjuntos Gleba I, no bairro da Marambaia, e Costa e Silva, no bairro do Souza. As entregas contarão com a presença do prefeito de Belém e secretários municipais.

Foto: Tássia Barros / Arquivo Ag.Belém