Prefeitura de Belém viabiliza cursos profissionalizantes gratuitos para população de Mosqueiro

O Donas de Si, programa de qualificação profissional gratuito da Prefeitura de Belém, chega à ilha de Mosqueiro. Nesta segunda-feira, 7, ocorrem as reuniões preparatórias para a formação de quatro turmas, sendo duas do curso de “Jardinagem e Paisagismo” e duas turmas de “Processamento de Frutas e Produção de Doces”, totalizando 80 vagas (20 para cada turma).

Parceria – Os cursos serão realizados por meio do Banco do Povo de Belém, em contrato firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e contam com o apoio da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos). As reuniões ocorrem na sede da Admos.

“A chegada do Donas de Si em Mosqueiro tem importância grande ao distrito. É a oportunidade que as pessoas terão, especialmente as mulheres, de qualificação para ter o próprio negócio”, explica a agente distrital Vanessa Egla.

“Estamos atrás de parcerias com as escolas do município e as igrejas para dar suporte às mulheres que não tenham com quem deixar os filhos para fazer os cursos”, completou a agente.

Mobilização

O assessor da equipe de Capacitação do Banco do Povo de Belém, Jorge Oliveira, explicou que os cursos estão abertos para pessoas que residam em qualquer localização de Mosqueiro, mas as vagas são limitadas. Pela manhã desta segunda-feira, ocorreu a mobilização para o curso de Processamento de Frutas e Produção de Doces.

Pelo número de pessoas interessadas, já foram completadas as 40 vagas disponíveis (sendo 20 para o turno da manhã e 20 para tarde), mas também está sendo organizado um cadastro de reserva para o preenchimento imediato em caso de desistência. Na tarde desta segunda também ocorre a reunião de mobilização para o preenchimento das 40 vagas do curso de Jardinagem e Paisagismo (sendo 20 para o turno da manhã e 20 para tarde).

Detalhamento dos cursos

Os dois cursos serão realizados no período de 14 a 25 deste mês de novembro, com aulas de segunda à sexta-feira. As turmas serão divididas com aulas de manhã, das 8 às 12h, e à tarde, das 13 às 17h. As aulas do curso de Jardinagem e Paisagismo, ocorrerão na Escola Remígio Fernandes, localizada no bairro do Maracajá. As aulas de Processamento de Frutas e Produção de Doces serão ministradas na carreta refrigerada do Senar, que ficará estacionada ao lado do Mercado do bairro do Carananduba.

Crédito Solidário

Além dos cursos de qualificação profissional, a Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, atua no distrito de Mosqueiro com a concessão do crédito solidário para apoiar microempreendedores e vendedores ambulantes. Já foram concedidos para pequenos comerciantes da ilha o montante de R$ 414 mil em crédito solidário, que contemplou 128 trabalhadores autônomos.

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Victor Winchester