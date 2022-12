Prefeitura de Benevides realiza cadastro de quiosques nesta sexta com vagas limitadas

Nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Benevides, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, estará realizando o cadastro de vendedores para os quiosques do show de aniversário dos 61 anos do município.

As inscrições devem ser feitas, na Secretaria de Cultura do Pará (Secult), anexo ao ginásio Nagibão. No ato da inscrição devem ser apresentados RG, CPF e comprovante de residência. Podem se cadastrar pessoas física ou MEI. É necessário que o trabalhador seja morador do município e atuar como vendedor. As vagas são limitadas.

O município de Benevides, integrado à Região Metropolitana de Belém, vai completar 61 anos, uma história de amor, no próximo dia 29 de dezembro, e para celebrar a data junto com aos benevidense, nome dado, para quem nasce em Benevides, a prefeitura do município vai realizar uma grande festa.

Foto Ilustração: CECOM Benevides