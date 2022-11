Prefeitura de Breves promete entregar creche para 800 alunos em 2022

A Prefeitura de Breves prometeu entregar até o final de 2022 a creche e pré-escola Pequeno Príncipe Leonardo Martins, que está sendo construída no bairro Riacho Doce.

Ontem (9) o prefeito Xarão Leão (MDB) fez uma vistoria técnica na obra e firmou o compromisso de inauguração este ano com publicação nas redes sociais do Município.

Quando pronta, a unidade escolar terá capacidade para atender aproximadamente 800 alunos. “A pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios para a educação. Com esta obra, a Prefeitura de Breves continua o compromisso com a educação desde a base, de fundamental importância para o desenvolvimento da educação no município, possibilitando que os responsáveis tenham um espaço adequado e seguro para deixar suas crianças”, diz trecho da publicação da Prefeitura.

Fonte: NMnotíciamarajó