Prefeitura de Canaã classifica 12 candidatos das 35 vagas ofertadas para mototaxista

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública Viária (Semspuv), divulgou na quarta-feira (10) o resultado definitivo do processo de seleção para as licenças de mototaxistas no município. Das 35 vagas oferecidas apenas 12 foram preenchidas por candidatos que cumpriram os requisitos exigidos.

Os classificados devem comparecer na sede da secretaria, na Rua Vicente Pereira Borges, Bairro Novo Horizonte, no prazo de 30 dias, para o cadastramento dos veículos e orientações. Também foram divulgadas as respostas aos recursos interpostos ao resultado preliminar.

Os candidatos classificados tiveram que apresentar certidões negativas de antecedentes criminais, de quitação militar, de quitação das obrigações eleitorais, dentre outras documentações especificadas no edital.

A seleção levou em conta também fatores como o histórico da Carteira de Habilitação e a escolaridade.

Confira aqui a lista dos selecionados:

Fonte: Blog Zé Dudu