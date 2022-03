Prefeitura de Canaã dos Carajás fará campanha de conscientização sobre autismo

“Lugar de Autista é em todo o lugar”. Esse é o tema da campanha de conscientização sobre o autismo, que será realizada pela prefeitura de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, por meio de parceria entre as secretarias de Educação, Desenvolvimento Social, Saúde e Segurança Pública Viária, além da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL), e dos conselhos municipais de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Pessoa com Deficiência. Também é parceira da programação a APAE.

A programação vai contar com blitz educativa, caminhada, emissão de carteiras de identificação para autistas e responsáveis, além de ciclo de palestras.

No sábado (2), será realizada uma grande ação, na Praça da Bíblia, com oficinas, pintura e artes, apresentações artísticas, além de roda de conversa, com o tema: Os desafios da inclusão dos autistas na sociedade!

Confira a programação completa abaixo:

Fonte: Portal Debate