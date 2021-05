Prefeitura de Canaã dos Carajás lança “Olimpíada Matematicando”

A Secretaria de Educação de Canaã dos Carajás lança nesta quinta-feira (6), durante uma live, a Olimpíada Matematicando, que terá a participação de alunos de 1º ao 9º ano e EJA. As inscrições devem ser feitas no site da prefeitura até dia 16 de maio.

O evento tem o objetivo de estimular e desmitificar o uso da matemática entre os alunos da Rede Municipal de Educação. Durante a live, marcada para 18h, a prefeita Josemira Gadelha falará sobre o cronograma do evento.

Está prevista a utilização do aplicativo “Matematicando”, criado pelo engenheiro paraense Walter Júnior. Funciona como um jogo da memória, no qual as cores e as atividades neurolinguísticas são associadas às operações matemáticas para facilitar o aprendizado. O município disponibilizará na versão digital e presencial, em apostila e para smartphones, tablets e computadores.

A Olimpíada será realizada em três fases e os vencedores serão premiados no Festival Literário e Artístico de Canaã dos Carajás (Flacc), no final de 2021.

Fonte: Blog Zé Dudu