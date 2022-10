Prefeitura de Canaã inaugura nova sede administrativa como parte das comemorações de aniversário da cidade

Canaã dos Carajás completará nesta quinta-feira, dia 06 de outubro, 28 anos de emancipação. Como parte das comemorações do aniversário do município, a prefeitura vai inaugurar o novo Centro Administrativo, localizado entre as ruas América e Avenida São João, no Bairro Novo Horizonte 3, na saída de Canaã dos Carajás para a Xinguara, com acesso facilitado pela TransCarajás.

O prédio tem mais de 6 mil metros quadrados, com estrutura moderna e totalmente acessível, com rampas, elevador, banheiros, salas climatizadas e amplo espaço de convivência.

No local, irão funcionar as secretarias de Finanças, Administração, Planejamento, além da Procuradoria, Assessoria de Comunicação, Código de Posturas e os gabinetes da prefeita e vice-prefeito. O prédio tem ainda salas de reunião, cozinha, lanchonete e estacionamento privativo.

Além do prédio do Centro Administrativo, no local a população recebe ainda um lago de mais de 15 mil m², e uma área urbanizada de mais de 19 mil m², totalmente arborizada, além de praça, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e 188 vagas estacionamento.

Fonte: Blog Zé Dudu