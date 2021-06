Prefeitura de Canaã inaugura usinas para reciclagem de resíduos da construção civil

A prefeitura de Canaã dos Carajás inaugurou, nesta quarta-feira (16), duas usinas de trituração. Elas receberão resíduos vegetais, como galhadas, e também resíduos de construção civil, que serão triturados e reciclados. O projeto é uma parceria entre as secretarias de Obras, Desenvolvimento e Produção Rural e Meio Ambiente. As usinas ficam localizadas no Distrito Empresarial.

Os resíduos vegetais vão servir para fabricação de adubo, já os resíduos de construção serão utilizados pela Secretaria Municipal de Obras para a fabricação de bueiros e meio fio. As duas usinas têm capacidade para triturar dez toneladas por dia.

“Essa estrutura reciclará, a partir de agora, todo o entulho produzido pelo povo de Canaã dos Carajás. A ideia é garantir uma cidade em crescimento com sustentabilidade,” comentou o secretário municipal de Obras, Zito Augusto.

“Queremos dar a condição de que você que trabalha, você que produz, que constrói a cidade, possa garantir que o seu material não vire lixão – que ele volte de novo a ser matéria-prima,” completou.

O evento também foi prestigiado pelos secretários de Meio Ambiente, Dionízio Coutinho, de Produção Rural, Júnior Garra, de Governo, Roberto Andrade, de Planejamento, Geam Meirey, e de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Ferreira, além dos diretores do Instituto de Desenvolvimento Urbano (Idurb), Alisson Milhomen, e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), João Nunes. Representando o Legislativo, estiveram presentes os vereadores Webert Felipe e Flávio Gomes.

Fonte: Blog Zé Dudu