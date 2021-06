Prefeitura de Canaã inicia obra da nova Praça de Alimentação

Prefeitura de Canaã dos Carajás iniciou a obra de construção da nova Praça de Alimentação na Avenida Weyne Cavalcante, no bairro Ouro Preto. O novo espaço vai contar com 30 boxes para comerciantes, banheiros, sala administrativa, área de convivência, além de estacionamento para veículos e para caminhões de frete. A Praça de Alimentação vai contar ainda com espaço para parque infantil e iluminação em LED.

A prefeita Josemira Gadelha e o vice e secretário de Obras, Zito Augusto, visitaram o local. “São mais de 8 mil metros quadrados em um ambiente agradável com segurança pras nossas famílias e também para os nossos microempresários de Canaã dos Carajás”, comentou a prefeita.

“É um espaço que mostra que nossa cidade cada vez mais cresce e se desenvolve para se tornar uma das melhores cidades do país para se viver”, completou.

“Esse espaço foi pensado para dar uma melhor qualidade para o usuário e para os trabalhadores que vão frequentar o ambiente”, afirmou a arquiteta Lucélia Moreira, responsável pelo projeto. O prazo previsto para a execução da obra é de seis meses.

Fonte: Blog Zé Dudu