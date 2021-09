Prefeitura de Castanhal oferece oficina de redação para alunos que irão fazer o Enem

A Prefeitura De Castanhal está promovendo a oficina de redação, através da Secretaria Municipal De Cultura, em parceria com Academia Castanhalense de Letras, Curso de Redação Detona e Faculdade Estácio.

A oficina que teve início neste último sábado (04), acontecerá até o dia 13 de novembro, o projeto que visa proporcionar aos alunos das comunidades mais carentes das escolas públicas uma preparação adequada para desenvolver uma boa prova na redação do Enem.

O projeto “Escrita Criativa: da leitura artística as competências do Enem” está com vagas limitadas e pode ser realizadas através do link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeWVPF5WJJAArbC59fI0nqgYffxVw77ZhFpj-njgiNfy7b6g/viewform

Foto: divulgação