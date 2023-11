Prefeitura de Conceição do Araguaia e Horizonte Minerals iniciam asfaltamento da PA-449

A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia e a Horizonte Minerals iniciaram as obras para o asfaltamento de trecho da rodovia PA-449 do bairro Jardim Araguaia, após assinatura do Termo de Cooperação no último dia 2. Com investimento de R$ 4,4 milhões por parte da Horizonte Minerals, a parceria é resultado do diálogo constante entre a Empresa, poder público e moradores do bairro. A conclusão das obras está prevista para até 90 dias.



Os serviços iniciaram pela topografia do terreno, com as medições das elevações do pavimento e locação do projeto geométrico da rodovia. A etapa seguinte é o nivelamento e reforço do subleito existente, etapa necessária para preparação do serviço de base e sub-base, que garantirão a resistência e durabilidade da pavimentação.

MELHORIAS E SEGURANÇA

Está prevista pavimentação de alta qualidade, com preparação do solo e compactação com 50 cm (regularização, reforço de subleito, sub-base e base) e um asfalto de 5 cm de espessura, que se equipara ao utilizado em rodovias federais. Também serão executados no trecho a sinalização horizontal (pintada no chão) e vertical (como placas de velocidade e indicação para pedestres), bueiros para drenagem de água, meio-fio e sarjeta.



O trecho a ser asfaltado inicia no entroncamento da rodovia PA-449 com a avenida Intendente Norberto Lima, em Conceição do Araguaia, e a partir desse ponto será pavimentada uma extensão de dois quilômetros. O asfaltamento inclui um quilômetro com meio fio e sarjeta para o perímetro urbano, visando principalmente a segurança dos pedestres, e um quilômetro com acostamento asfaltado.



O Prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Lopes Martins, comemora: “Para o município de Conceição do Araguaia esta é uma obra de suma importância, pois além de ampliar os serviços de infraestrutura, atende a uma demanda da população do bairro. Fico feliz em poder assinar o Termo de Cooperação, a partir da parceria entre a Prefeitura Municipal, a Horizonte Minerals e o Governo do Estado do Pará”.



A Diretora de Meio Ambiente, Social e Governança (ESG) da Horizonte Minerals, Flávia Veronese, comenta sobre esse investimento social da Empresa: “Esta iniciativa é mais uma evidência da nossa contribuição para o desenvolvimento de Conceição do Araguaia, beneficiando todos os usuários desse trecho da PA-449”.



No final de agosto, representantes da Secretaria de Estado de Transportes (SETRAN-PA) percorreram todo o trecho da PA-449 no município de Conceição do Araguaia. Essa visita foi importante para realizar o levantamento detalhado das condições da via, necessário para avanço na viabilização do investimento na estrada estadual.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES

De acordo com o Termo de Cooperação, cabe ao município acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos trabalhos. A responsabilidade da prefeitura inclui, também, acompanhar o cumprimento do escopo do projeto, promover a articulação com entidades da administração, órgãos, secretarias e conselhos. Uma vez que a obra esteja concluída, por ser uma infraestrutura pública, cabe ao poder público alocar recursos para manter a via em boas condições de tráfego.



Já a Horizonte Minerals foi responsável por selecionar e contratar, conforme processo de concorrência, o fornecedor para a realização das melhorias do trecho da rodovia. A vencedora da concorrência foi a CFA Construções Terraplenagem e Pavimentação Ltda., empresa paraense que já realiza obras em Conceição do Araguaia, o que agilizou a etapa de mobilização.

INVESTIMENTO NAS ESTRADAS

Em parceria com o poder público para buscar melhorias na PA-449 e na vicinal Jacutinga (acesso ao Projeto Araguaia), em 2022 a Horizonte Minerals investiu mais de R$ 40 milhões na realização de obras como recuperação de pontes, alargamento de pista e instalação de sinalização de segurança.



Neste ano, também foi realizada selagem asfáltica na PA-449, nos trechos da Volta Nova e no Bar do Batata, e também em trechos da vicinal: Igrejinha (PA Santa Maria), comunidades Pecosa e Jacutinga. Somadas, essas selagens chegam a quase dois quilômetros.

Imagens: Divulgação