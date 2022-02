Prefeitura de Curionópolis amplia o cemitério municipal

A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de Curionópolis iniciou na segunda-feira (7) as obras de ampliação do Cemitério Recanto da Saudade. Com o crescimento da cidade, a necessidade de mais espaço no cemitério era uma demanda de longa data, que agora entre em fase de execução.

Depois de um estudo realizado nas imediações, a Prefeitura realizou a compra de um terreno atrás do campo santo, para que a ampliação pudesse ser feita. Em seguida, a Secretaria de Obras iniciou o processo de terraplanagem e adaptação da área que será disponibilizada para o cemitério.

Com a ampliação, a área do cemitério terá mais 6.900m², com capacidade para mais 1.800 covas. “O trabalho realizado pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano é para garantir que a cidade tenha estrutura necessária em todos os lugares. Essa área do cemitério é antiga e precisava de reparos e melhoria na infraestrutura. Além da ampliação, faremos a revitalização das áreas em comum para melhorar o acesso, como também já foi feito todo o processo de asfaltamento das vias que dão acesso ao local”, reforçou Elton Costa, engenheiro responsável pela obra.

Além da ampliação, a nova área do Cemitério Recanto Saudade ganhará uma capela para receber os familiares que precisam prestar as homenagens aos entes queridos, onde também serão realizadas Missas em datas especiais.

Fonte: Ascom/PMC