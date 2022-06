Prefeitura de Curuçá promove a primeira cerimônia de casamento civil comunitário

A Prefeitura Municipal de Curuçá, no nordeste do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu, no sábado passado, dia, 18, a solenidade de casamento comunitário de 50 casais que ainda não tinham tido a oportunidade de oficializar sua vida matrimonial conforme as leis em vigor no Brasil.

Na cerimônia, marcada por muita alegria e emoção, o prefeito Jefferson Ferreira de Miranda (Tarrafa) e a primeira dama Ariana Almeida, também oficializaram seus laços matrimoniais e deram exemplo de como importante é oficializar o matrimônio para poder fazer com que a família esteja sempre e cada vez mais unida.

O grande evento aconteceu na Orla da Cidade, onde os 50 noivos e noivas puderam festejar suas uniões juntos de seus familiares e padrinhos. A cerimônia contou com decoração, buffet, brindes e músicos com seus teclados, saxofonistas e a Banda Lauro Sodré.

Participaram da cerimônia o Deputado Federal Hélio Leite, autor da emenda que proporcionou o casamento comunitário em Curuçá, a Deputada Federal Elcione Barbalho, o vice-prefeito Hamilton, o presidente da Câmara de Vereadores, Fabio Vítor, os vereadores Deco Araújo, Ito Tradição, Kito, Graça Modesto e Dani Ferreira, secretários, autoridades, população e equipe de Governo.

A partir de agora, a ideia é promover essas cerimônias na cidade, que representam, além da felicidade e do firmamento de direitos mútuos, cidadania para a população curuçaense.



Imagens: Ray Nonato/Ronabar