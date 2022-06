Prefeitura de Eldorado vai licitar serviço de limpeza urbana

Já está na rua o edital de licitação do governo de Iara Braga com a finalidade de “dar um grau” nas vias públicas de Eldorado do Carajás e cujo valor está sendo mantido em sigilo até o dia da conferência das propostas comerciais, previstas para serem apreciadas no próximo dia 8. O edital recém-lançado pela Prefeitura de Eldorado e analisado com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu contempla varrição de ruas, roço, raspagem, capina, poda de grama e árvores, bem como coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais num pacote só.

Em lote único, os serviços foram subdivididos em cinco, cada um dos quais com sua medição de custos operacionais específica para conformar os valores — a saber, milímetro cúbico, metro cúbico, metro quadrado e homem-hora. A empresa vencedora da licitação terá de entrar com caminhões compactadores para a execução da coleta e transporte dos resíduos sólidos produzidos por casas, comércio e órgãos públicos e aqueles inadvertidamente despejados nos logradouros da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico (Semude), organizadora da licitação, o município de Eldorado do Carajás gera 422 toneladas mensais de resíduos sólidos, sendo que cada morador produz, em média, 415 gramas de lixo por dia. A ideia é que sejam coletados diariamente pelo menos 14 toneladas de resíduos.

Dados levantados pelo Blog do Zé Dudu mostram que a administração de Iara Braga separou R$ 10,606 milhões para investimentos em urbanismo, sendo que desse valor R$ 7,741 milhões vão para serviços urbanos e outros R$ 2,865 milhões, para infraestrutura urbana. Nos primeiros quatro meses deste ano, R$ 2,597 milhões foram aplicados nessa função de despesa, segundo balanço oficial da Prefeitura de Eldorado do Carajás.

