Prefeitura de Faro rescinde contrato com empresa que faria reforma de estádio de futebol

A prefeitura do município de Faro, no oeste do Pará, decidiu rescindir o contrato com a empresa L. O. Franco da Silva Eireli, responsável pela reforma e ampliação do Estádio ‘Barbosão’. O extrato de rescisão contratual foi publicado na edição desta segunda-feira (14), do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a publicação, o contrato entre prefeitura e empresa chegou ao fim no dia 1º de fevereiro deste ano. Na semana passada, a Prefeitura publicou no DOE, um termo aditivo, que trata do contrato celebrado entre a gestão municipal e a empresa L. O. Francoli, cujo objeto é a reforma e ampliação do Estádio Barbosão, naquele município.

Esta publicação feita no DOE, omitiu o valor do contrato original e também do termo aditivo. O Portal OESTADONET pesquisou e encontrou o Extrato de Contrato nº 20190004, tomada de preço nº 00001/2020-PMF. A proposta em questão é a de nº 041583/2018, que define prazo e valores para os serviços no ‘Barbosão’.

A vigência do contrato, a contar da assinatura da ordem de serviço, era de 180 dias e o valor global definido em R$ 465.170,51.

A data de assinatura do termo aditivo foi 10 de fevereiro de 2020 e a vigência do aditamento ficou assim definida: 10/11/2020 a 10/11/2021

