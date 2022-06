Prefeitura de Marabá dispara obras de pavimentação e drenagem

Recesso de meio de ano? Não na prefeitura comandada por Tião Miranda. O gestor da principal cidade do sudeste do Pará está em ritmo de obras de infraestrutura e disparou licitações de pavimentação e drenagem para contemplar diversos bairros da polinucleada Marabá, a fim de correr contra o tempo e entregar o maior número possível de ruas ajeitadas neste seu último mandato.

Amanhã (23), a Prefeitura de Marabá vai apreciar propostas comerciais para a licitação que busca contratar um “gato” que consiga executar serviços de drenagem, pavimentação e urbanização em ruas dos bairros Belo Horizonte e da Paz, no núcleo Cidade Nova, e no Bairro Araguaia, na Nova Marabá.

Ao todo, 3,2 km de pavimento rígido (concreto) serão aplicados ruas adentro e será implantado 1,38 km de rede de drenagem. A maior parte da pavimentação, 1,61 km, será realizada no Bairro Araguaia. Além disso, serão feitos 6,16 km de assentamento de guia (meio-fio), sarjeta de concreto e calçada.

E não para por aí. No dia 13 de julho tem nova conferência de propostas comerciais para escolher a empresa que vai tocar serviços similares nos bairros Bom Planalto, Jardim União, Jardim São João, Liberdade e Independência, no núcleo Cidade Nova, bem como na Folha 33, no núcleo Nova Marabá. Em vias públicas dessas comunidades vão passar cerca de 350 metros de rede de drenagem e 1,8 km de pavimento rígido.

Pesquisas oficiais

Se a medida do prefeito Tião Miranda tivesse vindo antes, poderia, com as obras concluídas, ajudar Marabá a melhorar estatisticamente na pesquisa “Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios”, levantamento coadjuvante do censo demográfico que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou na última segunda (20) e coletará dados de todas as cidades brasileiras até o próximo dia 12 de julho, dimensionando dez quesitos: capacidade da via, pavimentação da via, bueiro ou boca de lobo, iluminação pública, ponto de ônibus ou van, sinalização das vias para bicicletas, calçada, obstáculo na calçada, rampa para cadeirante e arborização.

Em 2010, ano de realização do último censo, apenas 32% dos marabaenses residiam em ruas asfaltadas, somente 27,7% tinham meio-fio à porta de casa, 21% deles tinham calçada e drenagem era luxo de apenas 28,6% dos moradores urbanos. Dados de maio deste ano do Cadastro Único revelam que a situação não melhorou, talvez por conta do crescimento populacional de Marabá na década passada desacompanhado de infraestrutura suficiente. De um extrato de 98,5 mil moradores urbanos com indicação de residência no CadÚnico, apenas 33,3% moram em vias pavimentadas completamente e outros 5,2% vivem em ruas parcialmente asfaltadas.

