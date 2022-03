Prefeitura de Marabá intensifica limpeza em todos os núcleos da cidade￼

Por cauda das fortes enchentes, centenas de famílias foram desabrigadas em Marabá, sudeste do Pará. As chuvas também causaram problemas diversos na infraestrutura, mas equipes do município já estão trabalhando em diversas frentes para reparar os danos.

Para manter a cidade limpa a Prefeitura de Marabá por meio das equipes do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM) atuam nesta sexta-feira (04) e no sábado (05) em diversas frentes de limpeza em todos os núcleos da cidade.

Na Marabá Pioneira há duas equipes de limpeza de valas e grotas e duas de capinação que agilizam os serviços à medida que o nível do rio Tocantins recua. As ações acontecem principalmente no bairro Santa Rosa. Equipes também realizam limpeza de bueiro no núcleo Cidade Nova, nos bairros Belo Horizonte e Liberdade. Há também máquinas e equipes na limpeza de valas e grotas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Após essa etapa, a limpeza será realizada de maneira manual.

Em relação à roçagem, há equipes da SSAM realizando limpeza nos arredores do Ginásio da Folha 16, no sentido da Folha 11. Há também uma equipe na rotatória perto da entrada da Marabá Pioneira e na Praça dos Sonhos, no núcleo São Félix. A SSAM também mantém equipes fixas que atuam na limpeza dos residenciais Jardim do Éden, Tocantins e Tiradentes, além do distrito de Morada Nova.

