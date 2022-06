Prefeitura de Marabá realiza formação de novos guardas municipais

As aulas de preparação do curso de formação de Guardas Municipais de Marabá começaram nesta segunda-feira (13). A aula inaugural contou com a presença dos secretários municipais de Segurança Institucional de Marabá (SMSI), Jair Guimarães, e de Administração (Semad) José Nilton Medeiros. O curso está sendo coordenado pelo cabo da Polícia Militar Danilo Gilvani Cabral Passinho.

Os habilitados para a formação passaram no concurso municipal de 2018. Das 30 vagas ofertadas, apenas 14 candidatos foram habilitados e estão participando da formação. O curso ainda contará com as partes eliminatórias e classificatórias, a formação é requisito para a posse oficial do cargo de agente da guarda municipal.

O curso terá a duração de quatro meses e com a aplicação de três módulos: conhecimento geral, conhecimento específico e o de armamento, munição e tiro. As aulas estão sendo realizadas na Universidade do Estado do Pará (UEPA). Os módulos serão ministrados por professores do Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), como a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e por agentes da Guarda de Marabá.

Em Marabá, atualmente a Guarda Municipal de Marabá (GMM) tem 73 agentes e com a formação dos novos guardas, a cidade ganhará reforço na segurança. “Esse número vai dar um apoio para atender bairros que não estão com a presença de guardas, será um reforço”, disse o Inspetor Leão, Superintendente da GMM.

Nessa semana, os instrutores serão Everton Barreto e Andréia Chaves, inspetores da Guarda, e nas próximas serão instrutores da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Fonte: Debate com informações da Secom PMM