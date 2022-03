Prefeitura de Marituba promove ação social a partir desta segunda-feira (28) no residencial Viver Melhor

A partir desta segunda-feira (28), a Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda (SEDETER) e da empresa Equatorial Energia, promovem aos moradores do residencial Viver Melhor, localizado em Marituba, ações do projeto “E+ Comunidade”.

As ações incluem troca de lâmpadas, negociação de débitos com a distribuidora de energia, esclarecimento sobre a conta, inscrição no Cadúnico e cadastramento no beneficio Tarifa Social, a ação segue até o dia 2 de abril, no Templo da Igreja Assembleia de Deus Bella Cittá, localizado na entrada do Residencial Viver melhor, no bairro Decouville.

Para realizar a troca de lâmpadas, os moradores precisa apresentar RG, CPF, e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes para trocar por lâmpadas de led, além disso o morador não pode ter débitos com a empresa.

Já para se cadastrar no beneficio Tarifa Social que oferta descontos de até 65% na conta de energia, é necessário apresentar os documentos pessoais, conta de energia e número de identificação social, (NIS) ou Beneficio de Prestação Continuada (BPC).

Além desta ação, nos dias 4 e 7 de abril será possível se cadastrar para participar do sorteio de geladeiras oferecidos pela empresa Equatorial.

As inscrições podem ser feitas no Templo da Igreja Assembleia de Deus Bella Cittá entre os dias 4 e 6 de abril das 8h as 12h.

Para participar do sorteio é necessário ser morador do Viver Melhor, estar adimplente Baixa Renda. O sorteio acontece no dia 8 de abril.

Serviços ofertados:

Cadastro no programa Baixa Renda;

Troca de lâmpadas;

Negociação e renegociação;

Vistorias nas caixas de registros;

Procon

Data: 28/03 a 02/04

Horário: 8h30 às 12h e de 14h às 16h

Local: Templo da Igreja Assembleia de Deus Bella Cittá, localizado na entrada do Residencial Viver Melhor, no bairro Decouville. (Av. Boulevard das águas, quadra 02, lote 02).

Foto: Ilustração / pa.equatorialenergia