Prefeitura de Medicilândia e o Governador do estado Helder Barbalho fecha parceria para oferecer espaço de lazer para o município

O Município de Medicilândia localizado no oeste paraense vai receber uma construção na praça central. Essa iniciativa visa oferecer mais uma alternativa de espaço de lazer e entretenimento para a população de Medicilândia.

O recurso para a construção é de 600 mil reais que vem do Fundo De Desenvolvimento Econômico (FDE), executado pela Secretaria De Estado De Planejamento e a Administração (Seplad), na qual tem o apoio do Governador do Estado Helder Barbalho.

Esta parceria do governo do estado com a prefeitura de Medicilândia, além de propor bem-estar para mais de 30 mil habitantes, vai oferecer para a população um espaço com lanchonetes, playground, paisagismo e muito mais.

Foto: perfil Helder Barbalho