Prefeitura de Moju entrega praça do Envirateua

A população da comunidade Envirateua agora conta com um novo espaço de lazer. Na tarde da última quinta-feira (21), a Prefeitura de Moju realizou a inauguração da praça da comunidade, com a presença de várias autoridades municipais e moradores do local.

Para o seu Sebastião da Conceição, morador da comunidade, a praça é motivo de muita alegria e acredita que a comunidade Envirateua receberá muito mais.

O ex- chefe da Casa Civil, Iran Lima, parabenizou a Prefeita Nilma Lima e os vereadores que a acompanham e disse que isso é mostrar compromisso com a população de Moju.

“Um dever cumprido, é a gestão trabalhando cada vez mais por um Moju Melhor” declarou a Prefeita Nilma Lima.

Estiveram presente na inauguração, prefeita Nilma Lima, ex chefe da Casa Civil Iran Lima, Iran Lima Filho, Vice-prefeito Rubens Teixeira, secretários, vereadores, Eliomar Cruz, Júnior Faro, Pretão, Alexandre Cavalinho e Iran da Betânia, as lideranças, seu Sabazinho e Jaime do Copão, além dos moradores da comunidade.

Fonte: Moju News