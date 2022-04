Prefeitura de Mosqueiro investe no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Mosqueiro vem investindo cada vez mais em ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O trabalho que é realizado através da Secretaria Municipal de saúde, por meio da cooperação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I (Casa Saúde Mental de Mosqueiro), acompanha e encaminha essas pessoas para atendimento.

A atenção primária é feita através do “Colsultório na Rua”; vinculado ao Deas/Sesma e que estão dentro dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, e é uma ação criada para promover o atendimento a pessoas em situação de rua com serviços como testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, verificação da pressão arterial e com os casos mais graves encaminhados aos hospitais de urgência e emergência.

Ao todo, Belém possui três equipes do consultório com ações que atendem 1.500 pessoas no centro da Capital Paraense, com uma possibilidade; que está sendo analisada, para que possa ser estendido o atendimento a Mosqueiro.

Em Mosqueiro, o atendimento é feito na Casa Mental de Mosqueiro; que existe desse 2002 e com atendimento com especialistas como psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, educador físico e técnico de enfermagem. O paciente se apresenta espontaneamente e a partir disso é feito o cadastro e o acompanhamento. Desde sua inauguração, a casa já atendeu cerca de 2.600 pessoas e atualente 985 pessoas estão com cadastro ativo, fazem o uso das consultas e o uso dos medicamentos, além de participarem das atividades propostas nas atividades físicas e na terapia ocupacional.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Agência Belém

Foto: Ascom/ Ag. Distrital de mosqueiro