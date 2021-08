Prefeitura de Óbidos rescinde contrato com empresas que forneciam materiais de iluminação pública

Seis empresas tiveram o contrato de prestação de serviços rescindido pela Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi). Os extratos com a rescisão contratual, assinados pelo prefeito Jaime Barbosa da Silva, foram publicados na edição de sexta-feira (27), do Diário Oficial do Estado (DOE).

Todas as empresas contratadas faziam o fornecimento de materiais de iluminação pública à Seurbi.

Josiane Gaia Gomes, L.G. Couto, Luz Led Indústria e Comércio Ltda., Mauro Cezar da Silva Eireli, Multiluz Comercial Ltda., e Yarede Comércio Ltda., são as empresas que tiveram os contratos de fornecimento de materiais encerrados com o município.



Os contratos administrativos rescindidos pela Seurbi são provenientes do Pregão Eletrônico nº 006/2021.

A assinatura do termo de rescisão ocorreu entre os dias 02 e 06 de julho, data da qual, os contratos perderam qualquer efeito legal, conforme o artigo 79, da Lei nº 8.666/93.

