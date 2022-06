Prefeitura de Paragominas vai investir em diagnóstico e prevenção ao câncer de mama

Uma medida autorizada pelo prefeito Lucídio Paes vai possibilitar que as mulheres de Paragominas tenham acesso a exames essenciais para prevenção e diagnóstico precoce de nódulos ou mesmo câncer na mama. O governo local vai conferir propostas comerciais no próximo dia 28 para contratação de uma empresa que realize exames de mamografia bilateral, um investimento total de R$ 545 mil.

A Prefeitura de Paragominas vai contratar um pacote com quantidade de 5.000 exames de rastreamento, com foco em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, para detecção de exame clínico alterado, visando à prevenção e possível diagnóstico do câncer de mama. Atualmente, 6.700 cidadãs do município estão nessa faixa etária. Além disso, a contratação vai contemplar mulheres com até 50 anos que precisam de exame diferencial ou de confirmação de hipótese diagnóstica.

Dados levantados pelo Blog do Zé Dudu revelam que, de 2019 para cá, 3.700 mulheres realizaram exames de mamografia em Paragominas. No ano passado, de acordo com números do Ministério da Saúde, 1.108 mulheres foram acompanhadas para investigação, sendo que 59 tiveram nódulo detectado na mama direita, 59 na mama esquerda e 28 mulheres apresentaram nódulo em ambas as mamas. Outras 962 pacientes não apresentaram nódulos, mas precisam de acompanhamento frequente porque possuem histórico de nódulo na família.

Vale ressaltar que o diagnóstico precoce do câncer de mama, obtido por meio da mamografia de rastreamento, aumenta as chances de cura e faz com que o tratamento contra a doença seja menos agressivo. A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) recomendam que a mamografia seja feita anualmente por mulheres a partir dos 40 anos de idade. Em casos considerados de alto risco, esse e outros exames podem ser solicitados pelo médico especialista antes desta idade.

R$ 23 milhões aplicados

A saúde de Paragominas tem recebido total atenção de Lucídio Paes, que é médico. Nos primeiros quatro meses deste ano, o governo dele aplicou R$ 23,24 milhões na saúde do povo paragominense. A previsão orçamentária atualizada para a saúde este ano é de R$ 106,91 milhões, conforme consta do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 2º bimestre do município.

Até abril, a Prefeitura de Paragominas havia aplicado R$ 10,938 milhões em assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 6,882 milhões na área da atenção básica, R$ 4,7 milhões na administração dos serviços de saúde, R$ 585,4 mil em vigilância epidemiológica e R$ 122,4 mil em vigilância sanitária.

Fonte: Blog Zé Dudu

As informações são do Blog do Zé Dudu.