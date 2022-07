Prefeitura de Paragominas vai investir pesado em divulgação institucional

O governo de Lucídio Paes quer resgatar a autoestima de Paragominas, um dos municípios mais conhecidos do Pará e que já foi considerado modelo de sustentabilidade ambiental nacionalmente. Para isso, vai investir R$ 5 milhões em comunicação institucional como estratégia para mostrar à sociedade que o município está no rumo certo. Uma licitação para escolha da agência que vai gerenciar a conta de publicidade oficial está prevista para ter as propostas comerciais conferidas no próximo dia 18.

A agência vencedora deverá criar e produzir peças publicitárias, visuais e de comunicação eletrônica, além de realizar o planejamento de comunicação institucional, fazer pesquisas, desenvolver campanhas publicitárias e de mídia de rádio, televisão e imprensa. A empresa a ser contratada deverá ainda produzir materiais gráficos e outros produtos de divulgação, com vistas a fornecer aos cidadãos informações necessárias e indispensáveis dos atos e das ações da administração pública.

De acordo com o governo municipal, nos oito anos anteriores a 2021, o município de Paragominas perdeu qualidade de vida, uma vez que o índice de investimentos da prefeitura na população “foi caindo vertiginosamente, até chegar a irrisórios 5% em 2020, último ano da administração anterior”. Agora, a gestão atual tenta virar o jogo.

“Com uma política de trabalho sério e voltado à população, a atual administração assumiu com um tremendo desafio: voltar a investir na cidade e beneficiar de maneira direta toda a população. Logo no primeiro ano, os resultados voltaram a aparecer e o índice de investimento saltou para mais de 18% sobre a arrecadação da prefeitura”, detalha o governo de Lucídio Paes, em justificativa que acompanha o edital da licitação da conta de publicidade oficial.

E é justamente nessa volta por cima que a prefeitura definiu o mote do problema de comunicação para a disputa da licitação. Segundo a administração, Paragominas é município modelo para a região, com área urbana limpa, arrumada e segura. “Mas ainda precisamos levantar o amor das pessoas pela cidade”, esclarece a prefeitura, explicando que o objetivo é mostrar o que a atual administração tem feito pelo município, o quanto está avançando, estimular a alegria dos cidadãos de fazerem parte “de uma nova história”, bem como incentivar hábitos saudáveis, a fim de fazer de Paragominas um lugar melhor para viver.

As agências interessadas em participar da concorrência deverão propor campanha no valor hipotético de R$ 400 mil, dentro do qual devem constar os serviços de criação, produção, mídia, não mídia e ações de divulgação online. O processo deve atrair muitas interessadas, tendo em vista que o orçamento da comunicação oficial, de R$ 5 milhões, é generoso.

